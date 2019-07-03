Минчанка выращивала на чердаке девять горшков конопли. Её задержали

Источник материала: KYKY

В Минске силовики задержали 30-летнюю женщину. Она выращивала коноплю на своем чердаке, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Беларуска живет в частном доме, его осмотрели сотрудники Советского РУВД и кинологи. Правоохранители нашли девять горшков с растениями, которые на поверку оказались коноплей. Женщина отдала ей весь чердак. Полотора месяца она ухаживала за ростками, удобряла, но собрать урожай так и не успела.

Также у минчанки обнаружили небольшое количество марихуаны. Беларуска объяснила, что разводила растения для собственного употребления и продавать не планировала, но это мало на что повлияло. Силовики передали материалы дела СК: там ее действиям дадут правовую оценку. Теперь минчанке грозит срок колонии до пять лет.

Фото обложки носит иллюстративный характер.