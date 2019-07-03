ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанка выращивала на чердаке девять горшков конопли. Её задержали

04.07.2019 14:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске силовики задержали 30-летнюю женщину. Она выращивала коноплю на своем чердаке, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Беларуска живет в частном доме, его осмотрели сотрудники Советского РУВД и кинологи. Правоохранители нашли девять горшков с растениями, которые на поверку оказались коноплей. Женщина отдала ей весь чердак. Полотора месяца она ухаживала за ростками, удобряла, но собрать урожай так и не успела.

Также у минчанки обнаружили небольшое количество марихуаны. Беларуска объяснила, что разводила растения для собственного употребления и продавать не планировала, но это мало на что повлияло. Силовики передали материалы дела СК: там ее действиям дадут правовую оценку. Теперь минчанке грозит срок колонии до пять лет.

Фото обложки носит иллюстративный характер.

Читайте по теме: Как наши дети становятся наркоторговцами. Истории матерей-328

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске силовики задержали 30-летнюю женщину. Она выращивала коноплю на своем чердаке, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Беларуска живет в частном доме, его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глуск отпраздновал День Независимости (фоторепортаж)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика