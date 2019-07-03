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В ботаническом саду устроят фест, где детей смогут взять на работу айтишниками и археологами

04.07.2019 13:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Ботаническом саду Минска устроят фестиваль «Букидс», где детей погрузят во взрослую жизнь. Им заведут трудовые книжки, «устроят» на работу и дадут зарплату.

Что это будет?

Последний раз аналогичный фестиваль проходил зимой, но тему профессий для летнего мероприятия решили оставить неизменной. Детям предоставят на выбор 50 вакансий: они смогут проектировать дома, создавать арт-объекты, попробовать себя в фермерстве. Будущих строителей научат замешивать раствор и строить кирпичную стену. А для юных ученых организуют Научный город, где каждый желающий сможет на время стать химиком, биологом, физиком, археологом и программистом. 

Конечно, труд вознаградят: детям начислят зарплату, которую обменяют на игрушки в импровизированном магазине. Посетителям покажут спектакли в двух категориях: для детей младше трех лет и старше. На территории Ботанического сада заработает фермерский фуд-корт с эко-продуктами.

Как попасть на фестиваль?

Фестиваль запланирован на 20-21 июля в минском Ботаническом саду. Вход для детей свободный, для остальных цена одного билета составит 15 рублей, а семейного – 25 рублей. Билеты доступны по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
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В Ботаническом саду Минска устроят фестиваль «Букидс», где детей погрузят во взрослую жизнь. Им заведут трудовые книжки, «устроят» на работу и дадут зарплату. Что...
 
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