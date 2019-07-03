В ботаническом саду устроят фест, где детей смогут взять на работу айтишниками и археологами

Источник материала: KYKY

В Ботаническом саду Минска устроят фестиваль «Букидс», где детей погрузят во взрослую жизнь. Им заведут трудовые книжки, «устроят» на работу и дадут зарплату.

Что это будет?

Последний раз аналогичный фестиваль проходил зимой, но тему профессий для летнего мероприятия решили оставить неизменной. Детям предоставят на выбор 50 вакансий: они смогут проектировать дома, создавать арт-объекты, попробовать себя в фермерстве. Будущих строителей научат замешивать раствор и строить кирпичную стену. А для юных ученых организуют Научный город, где каждый желающий сможет на время стать химиком, биологом, физиком, археологом и программистом.

Конечно, труд вознаградят: детям начислят зарплату, которую обменяют на игрушки в импровизированном магазине. Посетителям покажут спектакли в двух категориях: для детей младше трех лет и старше. На территории Ботанического сада заработает фермерский фуд-корт с эко-продуктами.

Как попасть на фестиваль?

Фестиваль запланирован на 20-21 июля в минском Ботаническом саду. Вход для детей свободный, для остальных цена одного билета составит 15 рублей, а семейного – 25 рублей. Билеты доступны по ссылке .