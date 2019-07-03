На площади Богушевича с 6 июля изменится схема движения транспорта

Источник материала: Tut.by

На площади Франтишка Богушевича с 6 июля изменят схему движения транспорта. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

В «Минскметрострое» отметили, что маршруты движения транспорта не меняются, в том числе общественного.

Незначительные корректировки произойдут на перекрестке для тех авто, которые едут по улице Клары Цеткин со стороны площади Мясникова. Транспорт со стороны площади Мясникова пустят в прямом направлении (сейчас по кругу). Три полосы налево на проспект Дзержинского останутся. По новой дороге можно будет двигаться направо на улицу Немигу и прямо по трем полосам в направлении улицы Кальварийской.

Эти меры позволят улучшить пропускную способность участка.

— Работы по переключению светофоров на новый режим начнутся в ночь с 5 на 6 июля, — рассказал генеральный директор предприятия Леонид Стухальский. — Водителям следует знать, что на какое-то время светофоры будут переведены в режим желтого мигания. В это время движение транспорта будут регулировать сотрудники ГАИ. Завершить перевод светофоров на новый режим работы рассчитываем к 15 часам.

По словам Леонида Стухальского, полукруг, который расположен ближе к музыкальному театру, уберут. Здесь начнут создавать выходы из метро. Эту работу метростроевцы планируют завершить в сентябре.

Окончательную схему движения транспорта на площади Франтишка Богушевича планируют реализовать к маю 2020 года.