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На площади Богушевича с 6 июля изменится схема движения транспорта
Источник материала: Tut.by
На площади Франтишка Богушевича с 6 июля изменят схему движения транспорта. Об этом
В «Минскметрострое» отметили, что маршруты движения транспорта не меняются, в том числе общественного.
Незначительные корректировки произойдут на перекрестке для тех авто, которые едут по улице Клары Цеткин со стороны площади Мясникова. Транспорт со стороны площади Мясникова пустят в прямом направлении (сейчас по кругу). Три полосы налево на проспект Дзержинского останутся. По новой дороге можно будет двигаться направо на улицу Немигу и прямо по трем полосам в направлении улицы Кальварийской.
Эти меры позволят улучшить пропускную способность участка.
— Работы по переключению светофоров на новый режим начнутся в ночь с 5 на 6 июля, — рассказал генеральный директор предприятия Леонид Стухальский. — Водителям следует знать, что на какое-то время светофоры будут переведены в режим желтого мигания. В это время движение транспорта будут регулировать сотрудники ГАИ. Завершить перевод светофоров на новый режим работы рассчитываем к 15 часам.
По словам Леонида Стухальского, полукруг, который расположен ближе к музыкальному театру, уберут. Здесь начнут создавать выходы из метро. Эту работу метростроевцы планируют завершить в сентябре.
Окончательную схему движения транспорта на площади Франтишка Богушевича планируют реализовать к маю 2020 года.
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Сообщается, что это позволит улучшить пропускную способность участка
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