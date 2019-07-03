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Сбой в Facebook раскрыл, как много соцсеть знает о пользователях

04.07.2019 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера вечером в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой — сервисы частично не работали у множества пользователей из разных стран. Ошибка, вызвавшая сбой в Facebook, выявила, как много соцсеть на самом деле знает о своих пользователях. Об этом пишет Media Leaks со ссылкой на материал издания BuzzFeed.

Некоторые пользователи заметили, что при попытке прогрузить фотографии Facebook показывает краткое описание того, что (или кто) находится на снимках.


Некоторые юзеры этим серьезно обеспокоились:

Facebook по какой-то причине не загружает все изображения, но вместо этого я вижу, какую информацию об этих фотографиях знает сайт: Изображение может содержать: 1) растение и открытое пространство; 2) птицу, растение, открытое пространство и природу; 3) мем и текст.

Часть меня просто хочет узнать, как Facebook объясняет описания фотографий. Изображение может содержать: 1) трех человек, улыбающихся людей, сидящих людей; 2) двух человек, улыбающихся людей, сидящих людей, открытое пространство; 3) двух человек, сидящих людей и открытое пространство; 4) двух человек, улыбающихся людей, солнечные очки, небо, открытое пространство и природу.

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