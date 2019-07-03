КОНЦЕРТ ”БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ“ ТЕЛЕПРОЕКТА ”ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ – 2019“

6 июля 2019 г. в 18.00
Гродненская областная филармония
Заслуженный коллектив Республики Беларусь Президентский оркестр Республики Беларусь
Главный дирижер – заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин
Солисты Молодежного театра эстрады:
Александр Саванец, Артем Солодуха, Александр Сухарев, Марк Войтко, Дмитрий Сергеев.
Заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Тамело
Солисты Большого театра Беларуси:
заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Громов, Лауреаты международных конкурсов Илья Сильчуков, Александр Михнюк, Александр Гелах, Виктор Менделев.
Лауреаты международных конкурсов Анатолий Сивко
Лауреаты национального конкурса Алексей Гриневич
Заслуженный коллектив Республики Беларусь фольклорная группа “Купалінка” Белгосфилармонии
Ансамбль “Верасы”
Солисты национального академического народного оркестра им. И. Жиновича
Ансамбль бального танца “Феерия”
Ведущие концерта – заслуженая артистка Республики Беларусь Елена Спиридович, актер театра и кино Евгений Никитин
В концерте принимают участие:
народная артистка Беларуси Татьяна Мархель,
заслуженный артист Республики Беларусь Игорь Денисов, актеры НАТ им. Я. Купалы, Драматического театра белорусской армии, Белорусского государственного молодёжного театра и театра-студии киноактера
Режиссер концерта – заслуженный деятель искусств Нина Осипова