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"Больше никаких салютов!". Очевидцы о кровавом салюте 3 июля

04.07.2019 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люди, которые наблюдали за салютом в районе проспекта Машерова и улицы Червякова, рассказывают о двух странных залпах. После них задрожала даже земля.

"Больше никаких салютов!". Очевидцы о кровавом салюте 3 июля
во время взрыва, фото: Николай Петров
Во время праздничного салюта в Минске 3 июля пострадали как минимум десять человек, одна женщина погибла, пишет TUT.BY

Что произошло


3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошла трагедия - погибла 64-летняя женщина — осколок попал ей в сонную артерию.

В Следственном комитете сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице.

Взрывной волной выбило окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова.

Предположительная причина подрывов — некачественные заряды калибра (195 мм). Следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

"Секунд через 40 после начала салюта был странный сильный выстрел"

Минчанка Анастасия Герман во время салюта находилась в двух метрах от погибшей женщины. Напомним, из-за несовместимых с жизнью травм скончалась женщина 1955 года рождения. Осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Женщина смотрела салют вместе с дочерью.

Анастасия вместе с подругой и ее мужем стояли на набережной около реки Свислочь недалеко от спорткомплекса «Динамо». Парад закончился в 21.50, а салют по ее ощущениям начался в 22.20.

— Секунд через 40 после начала салюта был странный сильный выстрел, как какая-то волна, даже не знаю, как описать. Мы увидели клубы дыма. Начали кричать, на землю упала женщина. Видимо, все подумали, что случилось что-то страшное и, опасаясь за свои жизни, начали убегать. Вся эта толпа двинулась в сторону «Белой вежи» — и это было очень страшно.

По словам Анастасии, около упавшей женщины было много крови. К ней сразу же подошел мужчина в гражданской одежде и с рацией. Вместе с пострадавшей была еще одна женщина, она кричала и просила вызвать скорую.

— Когда произошел этот взрыв, было ощущение, что какая-то волна прошлась по ногам: то ли какие-то камни, то ли стекло полетело. Я была в джинсах и посмотрела на ноги, вроде все в порядке.

"Было два странных взрыва и облако дыма"

Минчанин Павел Черненков ходил смотреть парад вместе с женой. Несколько минут после него они еще посмотрели концерт около стелы и пошли по проспекту Машерова к перекрестку с улицей Даумана. По его словам, было два странных выстрела, похожих на выстрел из пушки.

— Салют начался, и, может, было залпов десять, а потом как бахнуло! Мы подумали, что что-то не так, но затем было буквально несколько нормальных выстрелов и потом опять что-то взорвалось. При этом такой дым был — просто огромное облако дыма. Залп был очень громкий. Салют взрывается обычно где-то вверху, а здесь было ощущение, как будто реально что-то рвануло из пушки. И по земле прямо дрожь пошла.

Павел с супругой пошли в сторону улицы Червякова и увидели ребят, которые бежали к машине скорой помощи, забрали бригаду и вместе с медиками побежали по набережной.

— На Червякова на дороге лежало стекло. Мы даже не подумали, что оно может быть из окон. Я еще поднял голову вверх и увидел людей на балконах. Никто там особо не возмущался.

Что вообще произошло во время салюта, молодые люди поняли, когда приехали домой и прочли новости.

"Салют закончился, а на земле лежал осколок"

Минчанин Андрей смотреть парад ходил с женой и восьмилетним сыном. На параде они были впервые в жизни, салют раньше смотрели с балкона квартиры.

После парада шли домой по улице Червякова, свернули на улицу Кропоткина и дошли до польского консульства. На часах было около 22.20. Они увидели салют и решили на него посмотреть.


Вот такой осколок Андрей нашел возле польского консульства после салюта 3 июля. Фото: минчанин Андрей

— Вдруг в трех-четырех метрах от нас услышали металлический звон. Подумали, что, возможно, сильный ветер и что-то с крыши снесло. Когда салют закончился, то подошли и посмотрели, а там лежал осколок. Я еще подумал: «Ничего себе салют — осколки летают. Такого раньше не встречал».

Что произошло, они узнали только сегодня утром, когда решили посмотреть прогноз погоды и вместе с этим почитали новости.

— Конечно, в шоке были, мы там с ребенком спокойно стояли, когда трагедия произошла.

"Больше никаких салютов"

Свидетельство еще одного очевидца публикует Телеграм-канал Nexta.

- Смертельное ранение женщины случилось прямо у нас на глазах, - пишет очевидец. - Мы двумя семьями с маленькими детьми стояли у края тротуара, ближе к траве. А пожилая женщина со своей дочкой стояла ближе к воде. Я как раз переводил взор с одного салюта на другой, как заметил летящее что-то. Скорость была не совсем большая - как будто огромный жук пролетел, и прямо женщине в шею. 

В это время раздался офигенный взрыв. Посыпались стекла. Мой взгляд как раз был направлен в сторону реки, и я увидел, как эта женщина падала, и фонтан крови из шеи. Моя супруга схватила детей, а я вместе со знакомой побежали к женщине. Я сразу не понял, что случилось. Увидел лишь, что дочь этой женщины держала ее за шею, а от туда шла кровь очень большим потоком.

Дочь кричала, что осколком ранило маму в шею. Моя знакомая пыталась помочь дочери этой женщины остановить кровотечение, она своими руками прижала ее руки к шее сильнее, пыталась пережать артерию. Но, с ее слов, рана была очень глубокая - там все было порезано основательно. 

В это время со стороны реки на водном скутере приплыли два спасателя МЧС. Я им стал с берега кричать, что вызывайте скорую и реанимацию, что осколочное ранение. Молодой парень МЧСник залез на набережную, быстро что-то осмотрел и сказал своему коллеге, как я понял, про ситуацию, а затем сам побежал и тоже помогал останавливать кровь. 

У всех был шок. Коллега спасателя остался на воде на скутере и что-то говорил по рации. Осколок был размером чуть больше спичечного коробка (5x5 см приблизительно и толщиной 2-3 мм). Он валялся метрах в двух от женщины. Народ весь разбежался. Из-за парковки спорткомплекса мы увидели врачей скорой помощи. 

Когда они подбежали, мы отошли в сторону немного. Моя знакомая была испачкана в крови. Тут же подбежали люди с рациями в черных пиджаках, потом милиция, оцепили место ЧП и оттеснили нас в сторону. Мы просто все в шоке. Нас трясет не по-детски. Дети перепуганы. Дочка так совсем вся колотится. Вот так можно в мирное время просто поймать осколок. 

Больше никаких салютов!


 
Теги: Минск
 
 
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Люди, которые наблюдали за салютом в районе проспекта Машерова и улицы Червякова, рассказывают о двух странных залпах. После них задрожала даже земля.
 
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