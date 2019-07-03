Демонстрация превосходства? Россия прислала на парад в Минск самолеты и ракеты намного мощнее, чем есть в Беларуси

Как и проезд «Искандеров», которые, как мы помним, не стоит смешить.





Москва этими самолетами и ракетами посылает недвусмысленный сигнал западным соседям Беларуси.





Но и для белорусов такой парад — повод задуматься. Много ли вы найдете столиц, в центре которых на "День независимости" пролетает и проезжает техника соседнего государства, намного мощнее вооружений армии твоей страны?











