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Демонстрация превосходства? Россия прислала на парад в Минск самолеты и ракеты намного мощнее, чем есть в Беларуси
Источник материала: Партизан
Участие в параде 3 июля в Минске рекордно большого числа российских самолетов, в том числе суперсовременных истребителей и стратегических бомбардировщиков, — это несомненный сигнал.
Как и проезд «Искандеров», которые, как мы помним, не стоит смешить.
Москва этими самолетами и ракетами посылает недвусмысленный сигнал западным соседям Беларуси.
Но и для белорусов такой парад — повод задуматься. Много ли вы найдете столиц, в центре которых на "День независимости" пролетает и проезжает техника соседнего государства, намного мощнее вооружений армии твоей страны?
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Демонстрация превосходства? Россия прислала на парад в Минск самолеты и ракеты намного мощнее, чем есть в Беларуси
Участие в параде 3 июля в Минске рекордно большого числа российских самолетов, в том числе суперсовременных истребителей и стратегических бомбардировщиков, — это...
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