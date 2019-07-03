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Демонстрация превосходства? Россия прислала на парад в Минск самолеты и ракеты намного мощнее, чем есть в Беларуси

04.07.2019 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участие в параде 3 июля в Минске рекордно большого числа российских самолетов, в том числе суперсовременных истребителей и стратегических бомбардировщиков, — это несомненный сигнал.

Как и проезд «Искандеров», которые, как мы помним, не стоит смешить.

Москва этими самолетами и ракетами посылает недвусмысленный сигнал западным соседям Беларуси. 

Но и для белорусов такой парад — повод задуматься. Много ли вы найдете столиц, в центре которых на "День независимости" пролетает и проезжает техника соседнего государства, намного мощнее вооружений армии твоей страны?




 
Теги: Минск
 
 
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Участие в параде 3 июля в Минске рекордно большого числа российских самолетов, в том числе суперсовременных истребителей и стратегических бомбардировщиков, — это...
 
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