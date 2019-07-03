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Евро завершил торги почти на годовом минимуме

04.07.2019 13:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в четверг завершились снижением значения корзины валют на 0,11%, а с начала июля уже на 0,19%.

Российский рубль сегодня потянул вниз валютную корзину, значительно подешевев на торгах валютно-фондовой биржи в Минске.

Курс доллара вырос всего на 0,0017 рубля до 2,0488 BYN/USD. За последние шесть торговых сессий доллар подорожал на 0,0137 BYN и оказался на максимуме за две недели.

Курс евро снизился лишь на 0,0003 рубля до 2,3114 BYN/EUR и этого хватило для того, чтобы оказаться на минимуме за 353 дня. До минимума за год не хватило всего 12 дней.

Курс российского рубля упал сразу на 0,0075 рубля до 3,2296 BYN/100 RUB. За последние шесть торгов курс российской валюты снизился на 0,0229 BYN.


Россия

На МосБирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара упал на 9 копеек до 63,4013 RUB/USD, а курс евро опустился лишь на 4 копейки до 71,56 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Торги в четверг завершились снижением значения корзины валют на 0,11%, а с начала июля уже на 0,19%.
 
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