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Какой кошмар! Дерево убило игравшегося в песочнице малыша

04.07.2019 13:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве (Россия) дерево упало на двухлетнего малыша, который играл в песочнице.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в Гольяновском проезде российской столицы.

Дерево упало на детскую площадку, где находился ребенок, из-за сильного порыва ветра. Мать мальчика в момент происшествия находилась рядом с ним.

По предварительным данным, малыш погиб. Прохожие и очевидцы помогли вытащить его из-под упавшего дерева.



Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в Беларуси прогнозируется ураганный ветер с порывами до 20 м/с, так что берегите своих детей и соблюдайте необходимые меры предосторожности.

 
 
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В Москве (Россия) дерево упало на двухлетнего малыша, который играл в песочнице.
 
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