Какой кошмар! Дерево убило игравшегося в песочнице малыша

РЕН ТВ , инцидент произошел в Гольяновском проезде российской столицы. Как стало известно, инцидент произошел в Гольяновском проезде российской столицы.





Дерево упало на детскую площадку, где находился ребенок, из-за сильного порыва ветра. Мать мальчика в момент происшествия находилась рядом с ним.





По предварительным данным, малыш погиб. Прохожие и очевидцы помогли вытащить его из-под упавшего дерева.













Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в Беларуси прогнозируется ураганный ветер с порывами до 20 м/с, так что берегите своих детей и соблюдайте необходимые меры предосторожности.