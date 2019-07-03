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Какой кошмар! Дерево убило игравшегося в песочнице малыша
Источник материала: Партизан
В Москве (Россия) дерево упало на двухлетнего малыша, который играл в песочнице.
Как стало известно
Дерево упало на детскую площадку, где находился ребенок, из-за сильного порыва ветра. Мать мальчика в момент происшествия находилась рядом с ним.
По предварительным данным, малыш погиб. Прохожие и очевидцы помогли вытащить его из-под упавшего дерева.
Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в Беларуси прогнозируется ураганный ветер с порывами до 20 м/с, так что берегите своих детей и соблюдайте необходимые меры предосторожности.
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В Москве (Россия) дерево упало на двухлетнего малыша, который играл в песочнице.
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