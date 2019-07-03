Власти ввели новый тариф на электричество. Кому выгодно на него переходить и какая выйдет экономия

Источник материала: Tut.by

С 1 июля для населения ввели новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам. Так, ночью энергия будет стоит дешевле, чем днем или вечером. FINANCE.TUT.BY узнал, как можно перейти на новый тариф и кому за это придется платить.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

До изменений в Беларуси действовали два тарифа на электроэнергию. Первый — по объему потребления. С 1 января этого года независимо от того, сколько кВт•ч человек потребил — 150, 250 или больше, он платит по одному тарифу. Для квартир с газовыми плитами действует субсидируемый тариф, он составляет 0,1746 рубля за кВт•ч, а для квартир с электроплитами — 0,1484 рубля за кВт•ч. По субсидируемым тарифам начисляют платежи только для тех жилых помещений, в которых есть зарегистрированные. Второй тариф — по времени суток: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за кВт•ч. То есть днем энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

С 1 июля власти ввели третий тариф для населения — дифференцированный о трем временным периодам: с 23.00 до 6.00 — 0,0890 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 23.00 — 0,2671 рубля за кВт•ч, остальное время суток — 0,1039 рубля за кВт•ч. То есть ночью электричество стоит дешевле всего, а дороже всего — вечером.

При этом прежний дифференцированный тариф по двум временным периодам будет по-прежнему действовать.

Плачу за электричество по времени потребления. Выгодно ли переходить на новый тариф?

Для начала сравним тариф по объему потребления и новый дифференцированный по трем временным периодам. К примеру, семья потребляет в месяц 250 кВт. Если оплачивать по объему потребления, то получится 43,65 рубля в квартире с газовой плитой и 37,1 рубля в квартире с электроплитой.

Допустим, что эта же семья решает перейти на новый тариф — дифференцированный по трем временным периодам. При этом 50 кВт расходуется днем, 150 кВт — вечером, а остальные 50 кВт — ночью. В таком случае платежка за месяц за 250 кВт затянет 49,72 рубля (5,2 рубля днем, 40,07 рубля вечером и 4,45 ночью). То есть в этом случае переход нецелесообразен.

Получается, что надо больше потреблять электричества ночью, чтобы переход был выгодным. Допустим, 50 кВт расходуется днем, 50 кВт — вечером, а остальные 150 кВт — ночью. В таком случае платежка за месяц за 250 кВт затянет 31,91 рубля (днем — 5,2 рубля, вечером — 13,36 рубля, ночью — 13,35 рубля). В этом случае семье, которая проживает в квартире с газовой плитой, удастся сэкономить при переходе на новый тариф 11,74 рубля, а в квартире с электроплитой — 5,19 рубля.

Уже плачу за электричество по объему потребления. Выгодно ли переходить на новый тариф?

А теперь сравним два тарифа по временным периодам — старый, который продолжает действовать, и введенный с 1 июля.

Так, по «старому» двухвременному периоду электричество с 17.00 до 22.00 обходится по тарифу в 0,2968 рубля за кВт•ч, а по «новому» трехвременному с 17.00 до 23.00 (на час позже) — 0,2671 рубля за кВт•ч. К примеру, на 100 кВт в месяц разница составит 2,97 рубля в пользу нового тарифа. При старом тарифе счет составит 29,68 рубля, а по новому — 26,71 рубля.

Те, кто готов запускать стиральную машину, готовить еду или гладить вещи ночью, также сэкономят, если перейдут на новый тариф. Разница на тех же 100 кВт в месяц 1,49 рубля. При старом тарифе счет составит 10,39 рубля, а по новому — 8,9 рубля.

Днем нет никакой разницы в двух этих тарифах.

Что нужно сделать, чтобы перейти на оплату по времени суток и сколько это будет стоить?

Перейти на оплату электричества по времени суток смогут только те, у кого установлен электронный счетчик. Если у вас индукционный прибор учета, то придется либо дожидаться, когда истечет срок его поверки, и тогда вам бесплатно установят электронный счетчик, либо за свой счет купить прибор и оплатить работу энергетиков по его замене.

Так, новый электронный счетчик стоит от 90 рублей и дороже, а услуги энергетиков по его замене обойдутся почти 9 рублей. При этом купленный счетчик, скорее всего, придется поверить, за что нужно выложить почти 53 рубля. Получается, что все работы обойдутся примерно в 152 рубля.

Тем же, к кого уже установлен электронный счетчик, но хочет перейти на оплату электричества по времени суток, не дожидаясь, когда истечет срок поверки, нужно будет только оплатить работу энергетиков по его перепрограммированию. То есть около 9 рублей.

К слову, в Минске энергетики планируют заменить все индукционные счетчики на более точные электронные к 2023 году. В феврале этого года в столице, по данным «Минскэнерго», было поровну индукционных и электронных счетчиков.

Ранее в Минэнерго отмечали , что оплата населением электроэнергии по дифференцированным по временным периодам тарифам стимулирует потребителей «к выравниванию и уплотнению собственных суточных графиков нагрузок. То есть снижать потребление электричества в часы максимальных нагрузок энергосистемы и увеличивать во время минимальных. Это положительно сказывается на технико-экономических показателях энергосистемы, а также позволяет потребителям сэкономить».