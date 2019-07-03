Смолевиччина отметила главный государственный праздник — ярко, весело, с размахом! Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі».
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День Независимости отметили в Смолевичах
04.07.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Смолевиччина отметила главный государственный праздник — ярко, весело, с размахом! Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі».
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Смолевиччина отметила главный государственный праздник — ярко, весело, с размахом! Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі». Сообщение День...
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