ПРООН поддержит экономическое развитие регионов Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Проект международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси" реализуют в 12 районах страны.

Как сообщила руководитель проекта Людмила Соколовская, пилотными регионами стали Березовский и Кобринский районы Брестской области, Браславский и Оршанский районы Витебской области, Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы Гомельской области, Лидский район Гродненской области, Борисовский и Молодечненский районы Минской области, Быховский и Хотимский районы Могилевской области.

Проект предполагает анализ предпринимательского потенциала районов, разработку планов развития малого и среднего бизнеса, обучение специалистов, совершенствование нормативно-правовой базы, пишет БЕЛТА.

Ожидается, что не менее 150 инициатив получат прямую финансовую поддержку, более 500 человек посетят тренинги. Как отметила Людмила Соколовская, участники нынешней поездки смогут ознакомиться с практикой создания и работы бизнес-инкубаторов в республике, международным опытом деятельности таких субъектов в странах ЕС, их ролью и задачами.

Заместитель министра экономики Беларуси и национальный координатор проекта Дмитрий Матусевич обратил внимание, что это мероприятие - один из этапов повышения потенциала предпринимателей на местах.

"Белорусский бизнес все активнее играет по рыночным правилам, уделяя внимание профессиональному менеджменту, грамотному финансовому планированию, эффективному маркетингу и другим внутренним факторам повышения собственной конкурентоспособности. В этих условиях особую актуальность приобретает качественная эволюция предпринимательства, которую в том числе призван обеспечить проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси", - сказал он.

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Беларуси. Он продлится до 31 января 2022 года. Общий бюджет проекта составляет 9,5 млн долларов. Его цель - поддержка экономической инициативы, конкурентоспособности и инноваций для инклюзивного развития на местном уровне.