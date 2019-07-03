ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названа опасность курения, о которой не знают четверо из пяти опрошенных

04.07.2019 15:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Миллионы курящих людей подвергают риску свои глаза. Хотя между ухудшением зрения и сигаретами есть четкая связь, только один из пяти опрошенных британской Ассоциацией оптометристов знал об этом, пишет BBC.


Фото: pixabay.com

В Ассоциации оптометристов опросили две тысячи взрослых. Три четверти (76%) знали о том, что курение связано с развитием рака, но только 18% были в курсе того, что сигареты также увеличивают риск слепоты.

Курильщики лишаются зрения в два раза чаще, чем те, кто не курит, напоминают врачи. Причина в том, что табачный дым может вызывать многие офтальмологические проблемы и ухудшать их течение. В дыму есть токсические вещества, которые раздражают глаза. Например, тяжелые металлы: свинец и медь — могут откладываться в хрусталике глаза и приводить к катаракте. Курение также может ухудшить связанные с диабетом расстройства зрения, повреждая кровеносные сосуды сетчатки.

У курильщиков почти в три раза выше вероятность развития возрастной макулярной дегенерации — заболевания, которое приводит к постепенной потере центрального зрения, необходимого для четкого восприятия предметов.

В 16 раз чаще у курильщиков случается внезапная потеря зрения — из-за нейропатии зрительного нерва (по сравнению с теми, кто не курит).

Британская Ассоциация оптометристов считает, что бросить курить — один из лучших шагов, который можно предпринять для защиты зрения (вместе с регулярной проверкой здоровья глаз).

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотя между ухудшением зрения и курением есть четкая связь, только один из пяти опрошенных британской Ассоциацией оптиметристов знал об этом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дочь Батьки Миная о его убитых детях: «Тема запретная была. Конечно, это рана на всю жизнь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика