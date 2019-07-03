Названа опасность курения, о которой не знают четверо из пяти опрошенных

Источник материала: Tut.by

Миллионы курящих людей подвергают риску свои глаза. Хотя между ухудшением зрения и сигаретами есть четкая связь, только один из пяти опрошенных британской Ассоциацией оптометристов знал об этом, пишет BBC .



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В Ассоциации оптометристов опросили две тысячи взрослых. Три четверти (76%) знали о том, что курение связано с развитием рака, но только 18% были в курсе того, что сигареты также увеличивают риск слепоты.

Курильщики лишаются зрения в два раза чаще, чем те, кто не курит, напоминают врачи. Причина в том, что табачный дым может вызывать многие офтальмологические проблемы и ухудшать их течение. В дыму есть токсические вещества, которые раздражают глаза. Например, тяжелые металлы: свинец и медь — могут откладываться в хрусталике глаза и приводить к катаракте. Курение также может ухудшить связанные с диабетом расстройства зрения, повреждая кровеносные сосуды сетчатки.

У курильщиков почти в три раза выше вероятность развития возрастной макулярной дегенерации — заболевания, которое приводит к постепенной потере центрального зрения, необходимого для четкого восприятия предметов.

В 16 раз чаще у курильщиков случается внезапная потеря зрения — из-за нейропатии зрительного нерва (по сравнению с теми, кто не курит).

Британская Ассоциация оптометристов считает, что бросить курить — один из лучших шагов, который можно предпринять для защиты зрения (вместе с регулярной проверкой здоровья глаз).