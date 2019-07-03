На М4 у грузовика взорвалось колесо и он влетел в маршрутку: движение по трассе заблокировано

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 4 июля на трассе М4 Минск — Могилев. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Видео: Telegram-канал « ЧП Беларусь | Будь в курсе»

Как сообщил Telegram-канал « ЧП Беларусь | Будь в курсе» , около 14.00 у грузовика взорвалось колесо, после чего он столкнулся с маршруткой полной людей.

«Сообщение спасателям о ДТП вблизи города Березино поступило в 14.03. Работники МЧС производили смыв топлива с проезжей части, — рассказала AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

(Будет дополнено.)