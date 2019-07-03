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На М4 у грузовика взорвалось колесо и он влетел в маршрутку: движение по трассе заблокировано
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла днем 4 июля на трассе М4 Минск — Могилев. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Видео: Telegram-канал «
Как сообщил Telegram-канал «
«Сообщение спасателям о ДТП вблизи города Березино поступило в 14.03. Работники МЧС производили смыв топлива с проезжей части, — рассказала AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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По предварительной информации, есть пострадавшие.
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