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На М4 у грузовика взорвалось колесо и он влетел в маршрутку: движение по трассе заблокировано

04.07.2019 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 4 июля на трассе М4 Минск — Могилев. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Видео: Telegram-канал «ЧП Беларусь | Будь в курсе»

Как сообщил Telegram-канал «ЧП Беларусь | Будь в курсе», около 14.00 у грузовика взорвалось колесо, после чего он столкнулся с маршруткой полной людей.

«Сообщение спасателям о ДТП вблизи города Березино поступило в 14.03. Работники МЧС производили смыв топлива с проезжей части, — рассказала AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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