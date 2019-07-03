ОДКБ сотрудничает с США в борьбе с наркотиками - и.о. генсека

Источник материала: Интерфакс

Организация Договора о коллективной безопасности сотрудничает с США и Китаем в борьбе с наркотрафиком, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

По его словам, в антинаркотической операции ОДКБ "Канал" "в качестве наблюдателей принимают участие представители третьих стран, в том числе США и Китая".

Семериков отметил, что в ходе только одного этапа операции в текущем году удалось конфисковать 11 тонн наркотиков.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.