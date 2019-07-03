Источник материала: Интерфакс

На проведение "Славянского базара в Витебске" в 2019 году из бюджета Союзного государства Беларуси и России выделено 25 млн. росс. руб., всего за годы существования фестиваля – около 500 млн росс. руб., сообщила начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко.

"За годы существования "Славянского базара" Союзным государством на проведение фестиваля, организацию различных конкурсов и концертов потрачено около полумиллиарда российских рублей", - сказала Левченко на пресс-конференции в четверг в Минске.

В 2019 году на эти цели из союзного бюджета выделено 25 млн росс. руб., отметила она.

В свою очередь директор "Славянского базара в Витебске" Глеб Лапицкий проинформировал, что план по продажам билетов на мероприятия предстоящего фестиваля реализован почти на 100%.

"Существует планирование, и согласно ему мы реализовали практически 100% билетов", - сказал Лапицкий.

Касаясь программы фестиваля, он отметил, что организаторы постарались максимально учесть пожелания публики, был проведен мониторинг зрительских симпатий - на "Славянском базаре" выступят Стас Михайлов, Ирина Дорофеева, Валерий Леонтьев, Александр Панайотов, Денис Майданов, Надежда Кадышева, группа J-Mors и другие звезды эстрады.

Гостьей фестиваля также станет певица Таисия Повалий, на открытии международного музыкального форума ей будет вручена специальная награда президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию", рассказала консультант главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства министерства культуры Беларуси Инна Адамович.

Она уточнила, что данной награды удостаиваются деятели культуры за значительный вклад в укрепление международного культурного сотрудничества, пропаганду достижений и образцов мировой художественной культуры, основанных на гуманистических идеалах и ценностях. Среди кавалеров награды Андрей Петров, Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев, Владимир Мулявин, Игорь Лученок, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Полад Бюльбюль-оглы, Михаил Финберг, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева, чьи имена также увековечены на "Аллее звезд" возле амфитеатра в Витебске, отметила Адамович.

XVIII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония открытия состоится 11 июля, церемония закрытия - 15 июля.