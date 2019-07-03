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Беларусь и Узбекистан проведут форум регионов в конце июля – начале августа

04.07.2019 15:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске в конце июля – начале августа текущего года, сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания в четверг.

"Форум пройдет в конце июля - начале августа и будет организован в рамках планируемого визита в Беларусь президента Узбекистана", - сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Планируется, что в пятницу в Минске состоится заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума,  который возглавляет заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Участие в нем примут представители Минпрома, Минкульта, Минобразования, БелТПП  и других министерств и ведомств.

 
Теги: Минск
 
 
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Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске в конце июля – начале августа текущего года, сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального...
 
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