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Нефтепровод "Унеча-Полоцк1" очищен от грязной нефти, подача нефти на "Нафтан" по нему восстановлена – "Полоцктранснефть Дружба"

04.07.2019 14:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

"Грязная" нефть из нефтепровода "Унеча-Полоцк1" вытеснена реверсом по нефтепроводу "Сургут-Полоцк" в Российскую Федерацию, сказано в сообщении ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (белорусский оператор северной ветки "Дружбы").

"3 июля 2019 года партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Полоцк" ОАО "Полоцктранснефть Дружба", - говорится в сообщении.

Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией, отмечают в "Полоцктранснефть Дружба".

В сообщении также сказано, что с 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу "Унеча-Полоцк1" обеспечивается отгрузка нефти на ОАО "Нафтан".

Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода "Унеча-Полоцк2".

Как сообщалось, Беларусь 21 июня начала вытеснение некондиционной нефти из нефтепровода "Унеча-Полоцк" (северная ветка нефтепровода "Дружба"), через который нефть традиционно подавалась на ОАО "Нафтан".

В сообщении поясняется, что технически нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу "Сургут-Полоцк" реверсом в сторону Невеля.

В соответствии с дорожной картой, вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода "Унеча-Полоцк" (Унеча-Полоцк2) продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении - вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода "Сургут-Полоцк" продлится до 15 августа 2019 года. К этой же дате ожидается завершение очистки всей системы нефтепроводов, находящихся на территории Беларуси, с учетом системы "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка "Дружбы"), сообщал ранее концерн "Белнефтехим".

Как сообщалось, в конце апреля прием нефти по нефтепроводу "Унеча-Полоцк" был приостановлен из-за поступления загрязненного хлоридами сырья из России, чтобы предотвратить его попадание на "Нафтан". В результате в нефтепроводе "Унеча-Полоцк" на территории Беларуси скопилось 460 тыс. тонн загрязненной хлоридами нефти.

Поставка кондиционной нефти на НПЗ "Нафтан" велась  по нефтепроводу "Сургут-Полоцк" и в мае-июне составляла 400 тыс. тонн в месячном выражении при потребности завода в сырье на уровне 680 тыс. тонн в месяц.

 
 
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"Грязная" нефть из нефтепровода "Унеча-Полоцк1" вытеснена реверсом по нефтепроводу "Сургут-Полоцк" в Российскую Федерацию, сказано в сообщении ОАО "Полоцктранснефть...
 
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