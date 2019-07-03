Источник материала: Интерфакс

В эти выходные на берегу реки Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района в десятый раз состоится республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщает Могилевский горисполком .

Темой праздника станет малая родина.

В этом году в Александрию приедут гости из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, а также всех регионов Беларуси.

В программе праздника тематические площадки и аттракционы, выставки-ярмарки, экспозиция "Малая радзіма", цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито SIRIUS, концерты творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц, детских коллективов, эстрадно-развлекательная программа "Магия музыки и огня", демонстрационные полеты самолетов и парашютистов, конкурсы, лазерное шоу и многое другое.

В гала-концерте Александрии примут участие Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Алена Ланскоая, Искуи Абалян, Лев Лещенко, Тина Кароль.

Для доставки гостей и участников к месту проведения праздника предусмотрено движение дополнительных поездов региональных линий по маршруту Могилёв-Александрия (станция Копысь)-Могилёв и Орша-Александрия (станция Копысь)-Орша, а также дополнительных рейсов автобусов по маршрутам Могилёв-Шклов-Александрия, Шклов-Копысь-Александрия, Шклов-Межник-Александрия. Все маршруты увязаны с началом и окончанием всех мероприятий.

Для гостей, прибывших на личном транспорте, обеспечены парковки по автодороге Орша-Шклов-Могилёв (Р-76), в деревне Межник и городском поселке Копысь. Для перевозки гостей праздника от парковочных мест и до Александрии постоянно будут курсировать автобусы. Также в непосредственной близости от территории проведения праздника у магазина организована парковка для инвалидов.

Для удобства посетителей установят информационные тумбы, будут работать волонтёры, камеры хранения и пункт обмена валют. На территории Александрии будет действовать импровизированный палаточный лагерь.