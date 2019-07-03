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Неисправность российских фейерверков является основной версией по делу о ЧП на салюте 3 июля – глава СК

04.07.2019 14:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет Беларуси рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте в День Независимости в Минске стали некачественные фейерверки, как основную, сообщил  председатель СК Иван Носкевич.

"Случай исключительный, ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. В качестве основной выдвинута версия о том, что фейерверочные изделия производства Российской Федерации оказались некачественными", - сообщил Носкевич телеканалу ОНТ.

Он проинформировал, что использовались мортиры трех калибров – 105, 195 и 310 мм. "Нештатная ситуация возникла только с мортирами калибра 195", - отметил глава СК.

"Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций, все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра. Просчитать разлет в случае возникновения нештатной ситуации осколков практически невозможно", сказал Носкевич.

"По делу назначены экспертные исследования. Расследование продолжается", - добавил он.

Носкевич напомнил, что главным следственным управлением СК по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Беларуси.

Ранее в СК сообщили, что по делу выдвинуты и отрабатываются четыре версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

Министерство обороны Беларуси ранее также заявило, что предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды. Приобретены они были у российского ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад).

При этом в ведомстве подчеркнули, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

3 июля во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, еще 10 человек обратились за медицинской помощью.

Во время салюта в Минске очевидцы в социальных сетях сообщали о ЧП. В частности, были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых видно, что разрыв снарядов происходил очень низко, практически у самой земли.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте в День Независимости в Минске стали некачественные фейерверки, как основную,...
 
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