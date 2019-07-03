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Современный кабинет МРТ открыли в Бобруйском онкологическом диспансере

04.07.2019 13:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Современный кабинет МРТ открыт в Бобруйском межрайонном онкологическом диспансере, сообщили в Могилевском облисполкоме.

"Подарок преподнесли жителям города на Березине и пяти прилегающих районов министерство здравоохранения и горисполком в День Независимости Беларуси. Республиканский орган профинансировал закупку аппарата магнитно-резонансной терапии, местная власть выделила средства на его установку и подготовку помещений", - говорится в сообщении на сайте исполкома.

Это не первый аппарат МРТ в Бобруйске, но второй подобного типа в Беларуси (аналогичный установлен в Молодечно). Он выдерживает массу до 200 кг. Программное обеспечение позволяет сглаживать дефекты изображения, связанные с дыханием, сердцебиением и движениями пациента, благодаря чему получается более четкая картинка. Большой плюс - опция, позволяющая целенаправленно облучать опухоль, а здоровые ткани затрагивать минимально. Современное программное обеспечение ускоряет исследование до 40%.

 
 
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Современный кабинет МРТ открыт в Бобруйском межрайонном онкологическом диспансере, сообщили в Могилевском облисполкоме.
 
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