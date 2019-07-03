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ОДКБ в 2019 году задействует 12 тыс. человек в шести учениях - и.о. генсека

04.07.2019 13:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в 2019 году шесть учений, сообщил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

"В 2019 году мы проведем шесть различных учений", - сказал Семериков на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Общая численность привлекаемых к учениям ОДКБ сил, по нашим расчетам, составит порядка 12 тыс. человек", - добавил он.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

 
 
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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в 2019 году шесть учений, сообщил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков. "В...
 
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