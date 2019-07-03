|
Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Источник материала: СТВ
В этом году Дэвид и Виктория Бекхэм празднуют 20 лет брака. За годы совместной жизни пару начали называть эталоном отношений. Супруги стали счастливой многодетной семьей. У пары три сына и дочка.
Счастливая история любви началась с трогательной встречи Дэвида и Виктории. Дэвид заметил девушку в клипе Spice Girls, а потом встретился с ней на вечеринке после футбольного матча и не растерялся, познакомился.
Супруги каждый год отмечают день свадьбы. Дэвид и Виктория часто признаются друг другу в любви, с каждым годом их отношения становятся крепче.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
В этом году Дэвид и Виктория Бекхэм празднуют 20 лет брака. За годы совместной жизни пару начали называть эталоном отношений. Супруги стали счастливой многодетной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)