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Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет

04.07.2019 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В этом году Дэвид и Виктория Бекхэм празднуют 20 лет брака. За годы совместной жизни пару начали называть эталоном отношений. Супруги стали счастливой многодетной семьей. У пары три сына и дочка.  

Счастливая история любви началась с трогательной встречи Дэвида и Виктории. Дэвид заметил девушку в клипе Spice Girls, а потом встретился с ней на вечеринке после футбольного матча и не растерялся, познакомился.  

Супруги каждый год отмечают день свадьбы. Дэвид и Виктория часто признаются друг другу в любви, с каждым годом их отношения становятся крепче.  

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Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/victoriabeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/victoriabeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/victoriabeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет
Фото: instagram.com/victoriabeckham  
 

Люди в материале: Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм
 
 
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В этом году Дэвид и Виктория Бекхэм празднуют 20 лет брака. За годы совместной жизни пару начали называть эталоном отношений. Супруги стали счастливой многодетной...
 
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