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Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в трагедиях на 737 MAX

04.07.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Компания Boeing выплатит 100 миллионов долларов семьям жертв двух авиакатастроф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в трагедиях на 737 MAX

Компенсацию получат родственники погибших при крушении самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. По предварительной информации в обоих случаях стала неисправность одной из систем.

Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в трагедиях на 737 MAX

Семьи погибших уже начали подавать иски против компании. По словам главы Boeing, главная цель сегодня – вернуть утраченное доверие пассажиров.

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Новости США. Компания Boeing выплатит 100 миллионов долларов семьям жертв двух авиакатастроф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компенсацию получат...
 
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