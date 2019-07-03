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Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки
Источник материала: СТВ
Мама из Бразилии смогла записать на камеру восхитительный момент. Ее маленький сын играет с целым отрядом щенков золотистого ретривера,
Малыш постоянно убегает от собак, которые игриво прыгают на него, чтобы лизнуть лицо. Мальчик хихикает и совершенно их не боится. Прежде чем встать и снова начать убегать, ребенок по очереди обнимает щенков.
Пушистые малыши неугомонны, снова сбив мальчика с ног, щенки прыгают, облизывают его лицо. В такой компании мальчику не может быть не весело.
Крошечный малыш лежит на траве несколько мгновений и не может встать, чтобы снова убежать. Щенки постоянно с любовью набрасываются на ребенка.
Малыш успел обежать весь задний двор и даже не устал, ретриверы тоже очень активны и не собираются отдыхать. Главная цель щенков – получить внимание маленького хозяина.
По улыбке ребенка видно, что он доволен. Кроха смотрит в камеру, радостно смеется над щенками, и снова убегает, продолжая играть в салочки.
Щенки всегда очень изобретательны, могут развеселить не только ребенка, но и взрослого.
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Мама из Бразилии смогла записать на камеру восхитительный момент. Ее маленький сын играет с целым отрядом щенков золотистого ретривера, сообщает Daily Mail. Фото:...
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