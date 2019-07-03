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Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки

04.07.2019 14:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мама из Бразилии смогла записать на камеру восхитительный момент. Ее маленький сын играет с целым отрядом щенков золотистого ретривера, сообщает Daily Mail.  

Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки
Фото: Jukin Media  

Малыш постоянно убегает от собак, которые игриво прыгают на него, чтобы лизнуть лицо. Мальчик хихикает и совершенно их не боится. Прежде чем встать и снова начать убегать, ребенок по очереди обнимает щенков.  

Пушистые малыши неугомонны, снова сбив мальчика с ног, щенки прыгают, облизывают его лицо. В такой компании мальчику не может быть не весело.  

Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки
Фото: Jukin Media  

Крошечный малыш лежит на траве несколько мгновений и не может встать, чтобы снова убежать. Щенки постоянно с любовью набрасываются на ребенка.  

Малыш успел обежать весь задний двор и даже не устал, ретриверы тоже очень активны и не собираются отдыхать. Главная цель щенков – получить внимание маленького хозяина.  

Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки
Фото: Jukin Media  

По улыбке ребенка видно, что он доволен. Кроха смотрит в камеру, радостно смеется над щенками, и снова убегает, продолжая играть в салочки.  

Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки
Фото: Jukin Media  

Щенки всегда очень изобретательны, могут развеселить не только ребенка, но и взрослого. 

Если вы обожаете этих милых созданий, то у нас есть еще одно видео – здесь подробнее.  

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Мама из Бразилии смогла записать на камеру восхитительный момент. Ее маленький сын играет с целым отрядом щенков золотистого ретривера, сообщает Daily Mail.   Фото:...
 
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