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«Здесь всегда очень весело»: под Лиозно работает единственный в Беларуси инклюзивный детский лагерь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Единственный в Беларуси инклюзивный летний лагерь работает под Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диагнозы самые разные – диабет, глухота, ДЦП. Но досуг ребят ничем не отличается: они также играют, поют, танцуют. Нюансы есть только в питании и медицинском сопровождении.
Полина Шестакова:
Ксения Стрельченко:
Галина Пузанова, главный врач Витебского областного детского клинического центра:
Впереди еще два летних месяца. В лагерь приедут активные хоккеисты и дети с нарушением опорно-двигательной системы. Тонко чувствующие музыку гимнасты и ребята, у которых отсутствует слух. Всего же за лето здесь отдохнут около 100 особенных детей.
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Новости Беларуси. Единственный в Беларуси инклюзивный летний лагерь работает под Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диагнозы самые разные –...
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