Mercedes показал «заряженные» версии A-класса и седана CLA с самой мощной в мире турбо-«четверкой»

Источник материала: Tut.by

На открывшемся сегодня Фестивале скорости в Гудвуде дебютировал новый хэтчбек Mercedes-AMG A45. Одновременно такая версия появилась и у купеобразного седана CLA нового поколения.





Главной особенностью этой «заряженной» парочки является двигатель — это новая турбированная «четверка» M139 объемом 2 л, о которой AUTO.TUT.BY уже рассказывал . Напомним, что разработчики с гордостью заявляют, что это самый мощный двигатель с четырьмя цилиндрами для серийных автомобилей. На базовых вариантах A45 и CLA 45 он развивает 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, а на модификациях с приставкой S отдача составляет 421 силу и 500 Нм.





Трансмиссия в обоих случаях — 8-ступенчатый «робот» и полный привод 4Matic+ с муфтой подключения задней оси. До 100 км/ч базовый A45 разгоняется за 4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч (с опциональным пакетом AMG Driver’s отсечка сдвигается до 270 км/ч). A45 S на разгон до первой «сотни» тратит 3,9 секунды, а что касается седанов CLA 45 и CLA 45 S, то они на 0,1 секунды медленнее хэтчбеков.





Для S-версий 45-го семейства доступен так называемый дрифт-режим, когда вся тяга передается на заднюю ось (для начальных A45 и CLA 45 такая функция будет предложена за доплату).





От менее мощных компактных моделей Mercedes с индексом 35 топ-версии проще всего отличить по решетке радиатора с вертикальными прутьями и заднему диффузору с квартетом выхлопных патрубков. Колесные диски — диаметром 18 или 19 дюймов (у S-версий). В салоне — AMG-руль, спортивные сиденья, мультимедиасистема MBUX и контрастные декоративная прострочка и цветные акценты в отделке.





Продажи самых «горячих» версий A-класса и седана CLA в Европе начнутся этой осенью. Цен в компании пока не озвучили.