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Mercedes показал «заряженные» версии A-класса и седана CLA с самой мощной в мире турбо-«четверкой»
Источник материала: Tut.by
На открывшемся сегодня Фестивале скорости в Гудвуде дебютировал новый хэтчбек Mercedes-AMG A45. Одновременно такая версия появилась и у купеобразного седана CLA нового поколения.
Главной особенностью этой «заряженной» парочки является двигатель — это новая турбированная «четверка» M139 объемом 2 л, о которой AUTO.TUT.BY уже
Трансмиссия в обоих случаях — 8-ступенчатый «робот» и полный привод 4Matic+ с муфтой подключения задней оси. До 100 км/ч базовый A45 разгоняется за 4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч (с опциональным пакетом AMG Driver’s отсечка сдвигается до 270 км/ч). A45 S на разгон до первой «сотни» тратит 3,9 секунды, а что касается седанов CLA 45 и CLA 45 S, то они на 0,1 секунды медленнее хэтчбеков.
Для S-версий 45-го семейства доступен так называемый дрифт-режим, когда вся тяга передается на заднюю ось (для начальных A45 и CLA 45 такая функция будет предложена за доплату).
От менее мощных компактных моделей Mercedes
Продажи самых «горячих» версий A-класса и седана CLA в Европе начнутся этой осенью. Цен в компании пока не озвучили.
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На открывшемся сегодня Фестивале скорости в Гудвуде дебютировал новый хэтчбек Mercedes-AMG A45. Одновременно такая версия появилась и у купеобразного седана CLA нового...
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