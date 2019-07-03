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Один из самых смешных комиков здесь и сейчас выступит в Минске с сольным концертом 18+

04.07.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сольный стендап-концерт резидента Comedy Club и ведущего «ТНТ» Ильи Соболева пройдет в ДК «МАЗ» 2 ноября.


Фото: isobolev.ru

Живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о наболевшем и бомбическое настроение — это то, чем Илья по праву заслужил звание одного из самых смешных комиков России. Когда говорят о современном юморе в России, то Илья Соболев — одно из первых имен, приходящих на ум.

В 2018 году Илья вышел за рамки телевизора и покорил YouTube. На канале Ильи уже более 850 000 подписчиков, а видео комика постоянно находится в топах, ведь ролики собирают по 3 000 000 просмотров, а сам комик заслуженно стал героем выпуска «Новый русский юмор» шоу Юрия Дудя «ВДудь». Потому что юмор Ильи Соболева — это комедия для широкой аудитории.

Когда: 2 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: 38 — 83 рублей.

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Сольный стендап-концерт резидента Comedy Club и ведущего «ТНТ» Ильи Соболева пройдет в ДК «МАЗ» 2 ноября.
 
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