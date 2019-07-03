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В Минске танк едва не вылетел на тротуар. Разобрались, почему это могло произойти

04.07.2019 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске произошло сразу несколько ЧП. Во время праздничного салюта пострадали как минимум десять человек, погибла женщина. И в ходе парада военной техники танк едва не вылетел на тротуар в районе площади Якуба Колоса, где в этот момент находились люди. 42.TUT.BY разобрался, почему боевую машину могло занести.

В этом вопросе нам помог военный эксперт, офицер запаса бронетанковых войск, имеющий большой опыт вождения боевых машин и командования подразделениями.

Он не поддержал самую очевидную версию, будто танк потерял управление из-за мокрого асфальта — напомним, что перед прохождением колонны дорогу для лучшей сохранности поливальные машины окатили водой. Вместо этого офицер рассказал, что советские танки в принципе не приспособлены для комфортного передвижения не по грунту.

Наш собеседник в свое время водил танк и по асфальту, и по булыжникам, и заявил, что Т-72 в принципе управляется в таких условиях так же «хорошо, как самолет без мотора». Маловероятна, по словам нашего собеседника, и ошибка механика-водителя.

Эксперт поясняет, что при движении подразделением всегда назначается «старший колонны». У него есть связь с замыкающей машиной, и именно он определяет, с какой скоростью должны двигаться танки. Никто, кроме старшего, не имеет права ни ускорять, не замедлять скорость машин, так как необходимо держать дистанцию. И в данном случае, судя по всему, старшему следовало отдать приказ снизить скорость.

Возможно, участок дороги в районе площади Якуба Колоса достаточно сложен и имеет небольшой наклон. Имело смысл пройти его в более медленном темпе, чем остальную часть пути. Поэтому можно предположить, что причина в скорости. Но, разумеется, это лишь теория, а не официальное заключение.

Напомним, что это не первый случай такого рода. 24 июня 2017 года во время репетиции парада ко Дню независимости боевая машина потеряла управление и врезалась в фонарный столб.

 
Теги: Минск
 
 
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Возможно, причина не в мокром из-за поливальных машин асфальте.
 
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