Внимание плательщиков!

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04.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» 30 июля 2019 года по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74 (Новополоцкий горисполком, конференц-зал), проведет семинар по теме: Налоги – 2019: актуальные вопросы применения новых норм законодательства.
Заявить о своем участии, а также получить дополнительную информацию о данном мероприятии можно по тел. (017) 2691935 (38,79), (025)6914645, факс (017)2691940 или на сайте www/info-center.by/
Инспекция МНС по г. Новополоцку
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> РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» 30 июля 2019 года по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74 (Новополоцкий горисполком,...
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