Внимание плательщиков!

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» 30 июля 2019 года по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74 (Новополоцкий горисполком, конференц-зал), проведет семинар по теме: Налоги – 2019: актуальные вопросы применения новых норм законодательства.

Заявить о своем участии, а также получить дополнительную информацию о данном мероприятии можно по тел. (017) 2691935 (38,79), (025)6914645, факс (017)2691940 или на сайте www/info-center.by/

Инспекция МНС по г. Новополоцку