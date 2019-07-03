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Выставочный центр и китайский ресторан. В Гродненском горисполкоме на встрече с делегацией провинции Ганьсу обсуждали перспективы сотрудничества
04.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пять лет китайскую провинцию Ганьсу и Гродно связывают тесные узы сотрудничества. Уже открыт центр традиционной китайской медицины, который пользуется у гродненцев большим спросом. Построен выставочный центр продукции провинции Ганьсу, ведется реконструкция ресторанно-гостиничного комплекса «Гродно», приобретенного китайской торгово-промышленной корпорацией «Цюань Шэн».
— Совместные проекты укрепляют наше партнерство, однако в ходе реализации некоторых проектов нужно придать динамику, — подчеркнул председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – В частности, перевести из тестового режима в постоянно действующий работу выставочного центра продукции предприятий провинции Ганьсу, наполнить его хорошими товарами и в большом ассортименте, которые можно будет здесь приобрести.
Мэр Гродно рассказал подробно о безвизовом режиме, что дает возможность в выставочном центре ознакомить туристов из европейских стран с лучшими образцами китайской продукции. Мечислав Гой пригласил деловые круги провинции Ганьсу посетить в сентябре нынешнего года выставку-ярмарку «Еврорегион «Неман-2019» и показать там лучшие модели выпускаемой продукции, заключить новые инвестиционные договоры.
Заместитель директора по внешней экономике Министерства торговли провинции Ганьсу Ван Ин Лин и заместитель генерального директора ООО «Компания по механизации и строительству Ганьсу» Ян Хай Хун с благодарностью приняли это приглашение. В свою очередь они подробно рассказали о намерении открыть в Гродно китайский ресторан с традиционной кухней Поднебесной. Для этого они пришлют свое инвестиционное предложение, а Гродненский горисполком предоставит им на выбор несколько мест для нового строительства или уже готовые здания.
Также в ходе визита китайская делегация посетила выставочный центр, ознакомилась с достопримечательностями Гродно.
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Выставочный центр и китайский ресторан. В Гродненском горисполкоме на встрече с делегацией провинции Ганьсу обсуждали перспективы сотрудничества
Пять лет китайскую провинцию Ганьсу и Гродно связывают тесные узы сотрудничества. Уже открыт центр традиционной китайской медицины, который пользуется у...
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