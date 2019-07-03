Выставочный центр и китайский ресторан. В Гродненском горисполкоме на встрече с делегацией провинции Ганьсу обсуждали перспективы сотрудничества

Источник материала: Вороновская газета





Пять лет китайскую провинцию Ганьсу и Гродно связывают тесные узы сотрудничества. Уже открыт центр традиционной китайской медицины, который пользуется у гродненцев большим спросом. Построен выставочный центр продукции провинции Ганьсу, ведется реконструкция ресторанно-гостиничного комплекса «Гродно», приобретенного китайской торгово-промышленной корпорацией «Цюань Шэн».





— Совместные проекты укрепляют наше партнерство, однако в ходе реализации некоторых проектов нужно придать динамику, — подчеркнул председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – В частности, перевести из тестового режима в постоянно действующий работу выставочного центра продукции предприятий провинции Ганьсу, наполнить его хорошими товарами и в большом ассортименте, которые можно будет здесь приобрести.







Мэр Гродно рассказал подробно о безвизовом режиме, что дает возможность в выставочном центре ознакомить туристов из европейских стран с лучшими образцами китайской продукции. Мечислав Гой пригласил деловые круги провинции Ганьсу посетить в сентябре нынешнего года выставку-ярмарку «Еврорегион «Неман-2019» и показать там лучшие модели выпускаемой продукции, заключить новые инвестиционные договоры.





Заместитель директора по внешней экономике Министерства торговли провинции Ганьсу Ван Ин Лин и заместитель генерального директора ООО «Компания по механизации и строительству Ганьсу» Ян Хай Хун с благодарностью приняли это приглашение. В свою очередь они подробно рассказали о намерении открыть в Гродно китайский ресторан с традиционной кухней Поднебесной. Для этого они пришлют свое инвестиционное предложение, а Гродненский горисполком предоставит им на выбор несколько мест для нового строительства или уже готовые здания.





Также в ходе визита китайская делегация посетила выставочный центр, ознакомилась с достопримечательностями Гродно.

Николай ШЛЫК

Фото: Михаил ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/