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Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
04.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
29 июня 2019 0:32 3915
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Второй открытый фестиваль глиняной игрушки 28-29 июня проводится в столице белорусских шахтеров. Участники прибыли с различных уголков Беларуси, тут и состоявшиеся мастера, и их воспитанники.
Мероприятие проходит на базе Центра творчества детей и молодежи города Солигорска, где работает мастер Николай Протасеня, уроженец деревни Краснодворцы Солигорского района.
Раньше в интервью он часто рассказывал, с чего началось его увлечение. В его детстве по деревне ездил мужчина на лошади, продавал сельчанам всякий товар. И были среди прочего глиняные свистульки. Тогда –то и тронула душу мальчишки керамическая игрушка. Сейчас Николай Протасеня – авторитет в своем деле, признанный педагог, творческий человек, и как приятно ему сейчас, что фестиваль начался с эпизода его детства – с лошадки с гончаром.
Затем участники переместились в фойе Центра творчества детей и молодежи, где прошли мастер-классы по изготовлению глиняных игрушек. Каждый делился своими премудростями, рассказывал об этапах создания керамических изделий. У Николая Протасеня просили возможности обжечь получившееся в специальной печи. Конечно же, никому не было отказано в этом.
Также прошла презентация книги солигорского мастера Николая Протасени «Гліняная казка”. Книга получилась великолепной. Там не только методические указания, как сделать игрушку из глины( в том числе и такую редкую, например, как погремушка), но и прекрасная верстка, с чудесными фотографиями.
А фестиваль –выставка продолжается. В программе – концертные и игровые программы, ярмарки. А на следующем фестивальном дне –конкурс по изготовлению яйца-погремушки,творческие мастер-классы по обмену опытом, как применять старинные технологии по изготовлению глиняных игрушек в современных условиях.
Спасибо тем, кто сохраняет традиции!
Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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29 июня 2019 0:32 3915 Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске. ...
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