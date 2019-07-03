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Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.

04.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 июня 2019 0:32 3915

Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана Архипова.

Второй открытый фестиваль глиняной игрушки 28-29 июня проводится в столице белорусских шахтеров. Участники прибыли с различных уголков Беларуси, тут и состоявшиеся мастера, и их воспитанники. 

Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.

Мероприятие проходит на базе Центра творчества детей и молодежи города Солигорска, где работает мастер Николай Протасеня, уроженец деревни Краснодворцы Солигорского района.

Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.

Раньше в интервью он часто рассказывал, с чего началось его увлечение. В его детстве по деревне ездил мужчина на лошади, продавал сельчанам всякий товар. И были среди прочего глиняные свистульки. Тогда –то и тронула душу мальчишки керамическая игрушка. Сейчас Николай Протасеня – авторитет в своем деле, признанный педагог, творческий человек, и как приятно ему сейчас, что фестиваль начался с эпизода его детства – с лошадки с гончаром.

Участники фестиваля устроили настоящее шествие рядом с повозкой, а по пути солигорчанам предлагалось приобрести свистульки. Необычным стало и то, что в небо были запущены воздушные шары в виде игрушки.

Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.

Затем участники переместились в фойе Центра творчества детей и молодежи, где прошли мастер-классы по изготовлению глиняных игрушек. Каждый делился своими премудростями, рассказывал об этапах создания керамических изделий. У Николая Протасеня просили возможности обжечь получившееся в специальной печи. Конечно же, никому не было отказано в этом.

Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.

Также прошла презентация книги солигорского мастера Николая Протасени «Гліняная казка”. Книга получилась великолепной. Там не только методические указания, как сделать игрушку из глины( в том числе и такую редкую, например, как погремушка), но и прекрасная верстка, с чудесными фотографиями.

Книга – настоящее детище глиняных дел мастера из Солигорска. Презентация прошла весело, в народных костюмах, с шутками-прибаутками. После нее многие покупали книгу с подписями автора.

Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.
Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске.

А фестиваль –выставка продолжается. В программе – концертные и игровые программы, ярмарки. А на следующем фестивальном дне –конкурс по изготовлению яйца-погремушки,творческие мастер-классы по обмену опытом, как применять старинные технологии по изготовлению глиняных игрушек в современных условиях.

В конце фестиваля –выставки “Гліняны цуд” будут награждены лучшие участники. Но когда побываешь на нем, почувствуешь атмосферу, увидишь таких людей, кажется, что все там лучшие.

Спасибо тем, кто сохраняет традиции!

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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29 июня 2019 0:32 3915 Фестиваль-выставка «Глiняны цуд” проходит в Солигорске. ...
 
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