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Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

04.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 июня 2019 22:18 1743

Настоящее "противопожарное шоу" прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» 26 июня прошло увлекательное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

В программе дня для ребят была подготовлена целая развлекательная программа! Началась встреча с «теоретического» ключа. Сперва с малышами побеседовала представитель медицинской службы, а после и сотрудник РОВД, который рассказал об азах собственной безопасности.

Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».
Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».
Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

Следующими, кто сначала обучил, а после и проверил знания стали работники МЧС. «Безопасная» и «Историческая локация», игры на правильность вызова службы спасения, «Безопасные резинки» — малыши поддержали каждый из конкурсов.

Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».
Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».
Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

Вместе с тем, разнообразить «пожарное» мероприятие также приехали и другие гости. Мастер-класс по глине, где ребята могли каждый сделать себе магнитик, а также создание собственной куклы-оберега из ниток ну очень заинтересовали детей.

— Теперь у меня будет собственный оберег! — поделился с нами впечатлениями Ваня.

Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».
Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».
Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

Но и на этом мероприятие не закончилось. После всех конкурсов и викторин юным жителям Солигорщины предложили изучить пожарный автомобиль и насладиться всей прелестью водного «шоу».

— Ну что, тебе сегодня понравилось? – спрашивала инспектор МЧС.

— Очень! Будем ждать вас ещё в гости! – мокрые и довольные отвечали ребята.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 июня 2019 22:18 1743 Настоящее "противопожарное шоу" прошло для детей в...
 
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