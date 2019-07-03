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Настоящее "противопожарное шоу" прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий». Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» 26 июня прошло увлекательное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

В программе дня для ребят была подготовлена целая развлекательная программа! Началась встреча с «теоретического» ключа. Сперва с малышами побеседовала представитель медицинской службы, а после и сотрудник РОВД, который рассказал об азах собственной безопасности.













Следующими, кто сначала обучил, а после и проверил знания стали работники МЧС. «Безопасная» и «Историческая локация», игры на правильность вызова службы спасения, «Безопасные резинки» — малыши поддержали каждый из конкурсов.













Вместе с тем, разнообразить «пожарное» мероприятие также приехали и другие гости. Мастер-класс по глине, где ребята могли каждый сделать себе магнитик, а также создание собственной куклы-оберега из ниток ну очень заинтересовали детей.



— Теперь у меня будет собственный оберег! — поделился с нами впечатлениями Ваня.















Но и на этом мероприятие не закончилось. После всех конкурсов и викторин юным жителям Солигорщины предложили изучить пожарный автомобиль и насладиться всей прелестью водного «шоу».

— Ну что, тебе сегодня понравилось? – спрашивала инспектор МЧС.



— Очень! Будем ждать вас ещё в гости! – мокрые и довольные отвечали ребята.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.