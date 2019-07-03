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Настоящее «противопожарное шоу» прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».
04.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 июня 2019 22:18 1743
Настоящее "противопожарное шоу" прошло для детей в лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».
В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» 26 июня прошло увлекательное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».
В программе дня для ребят была подготовлена целая развлекательная программа! Началась встреча с «теоретического» ключа. Сперва с малышами побеседовала представитель медицинской службы, а после и сотрудник РОВД, который рассказал об азах собственной безопасности.
Следующими, кто сначала обучил, а после и проверил знания стали работники МЧС. «Безопасная» и «Историческая локация», игры на правильность вызова службы спасения, «Безопасные резинки» — малыши поддержали каждый из конкурсов.
Вместе с тем, разнообразить «пожарное» мероприятие также приехали и другие гости. Мастер-класс по глине, где ребята могли каждый сделать себе магнитик, а также создание собственной куклы-оберега из ниток ну очень заинтересовали детей.
Но и на этом мероприятие не закончилось. После всех конкурсов и викторин юным жителям Солигорщины предложили изучить пожарный автомобиль и насладиться всей прелестью водного «шоу».
— Ну что, тебе сегодня понравилось? – спрашивала инспектор МЧС.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 июня 2019 22:18 1743 Настоящее "противопожарное шоу" прошло для детей в...
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