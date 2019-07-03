|
Редакция «СК» разыграла главный приз — велосипед
04.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
3 июля разрешилась главная интрига — прошёл розыгрыш велосипеда среди читателей районной газеты, оформивших подписку на полугодие и зарегистрировавших квитанции для игры. Кто же стал счастливым обладателем двухколёсного друга?
В День Независимости в Мстиславле на улице Пироговской собрались подписчики, которые с нетерпением ждали розыгрыша призов от редакции районной газеты. Всего было зарегистрировано 230 человек.
Сначала были разыграны десять сувенирных наборов.
Двоим счастливчикам повезло, они смогли забрать сувениры в этот день прямо во время розыгрыша.
А обладателем главного приза — велосипеда — стала Вера Иванова. Она очень много лет выписывает нашу газету и всегда с интересом её читает.
От всей души благодарим наших подписчиков за активное участие в розыгрыше. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самых интересных событий и отличных новостей!
Подробности и фамилии победителей читайте в номере газеты за 6 июля.
Нелли ДЕНИСЕНКОВА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля разрешилась главная интрига — прошёл розыгрыш велосипеда среди читателей районной газеты, оформивших подписку на полугодие и зарегистрировавших квитанции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)