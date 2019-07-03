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Редакция «СК» разыграла главный приз — велосипед

04.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

3 июля разрешилась главная интрига — прошёл розыгрыш велосипеда среди читателей районной газеты, оформивших подписку на полугодие и зарегистрировавших квитанции для игры. Кто же стал счастливым обладателем двухколёсного друга?

Редакция «СК» разыграла главный приз — велосипед

В День Независимости в Мстиславле  на улице Пироговской собрались подписчики, которые с нетерпением ждали розыгрыша призов от редакции районной газеты. Всего было зарегистрировано 230 человек.

Редакция «СК» разыграла главный приз — велосипед

Редакция «СК» разыграла главный приз — велосипед

Сначала были разыграны десять сувенирных наборов.

Редакция «СК» разыграла главный приз — велосипед

Редакция «СК» разыграла главный приз — велосипед

Двоим счастливчикам повезло, они смогли забрать сувениры в этот день прямо во время розыгрыша.

Редакция «СК» разыграла главный приз — велосипед

А обладателем главного приза — велосипеда — стала Вера Иванова. Она очень много лет выписывает нашу газету и  всегда с интересом её читает.

Редакция «СК» разыграла главный приз — велосипед

От всей души благодарим наших подписчиков за активное участие в розыгрыше. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самых интересных событий и отличных новостей!

Подробности и фамилии победителей читайте в номере газеты за 6 июля.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА. 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 24
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3 июля разрешилась главная интрига — прошёл розыгрыш велосипеда среди читателей районной газеты, оформивших подписку на полугодие и зарегистрировавших квитанции...
 
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