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Открыли проезд по ул. Салтыкова-Щедрина с Орджоникидзе на Менжинского

04.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Наконец-то улица Салтыкова-Щедрина обретает свой окончательный вид, и на этот раз - надолго.

Открыли проезд по ул. Салтыкова-Щедрина с Орджоникидзе на Менжинского

После того, как был демонтирован дом у выезда на ул. Менжинского, дорогу расширили, заасфальтировали проезд открыли.

Открыли проезд по ул. Салтыкова-Щедрина с Орджоникидзе на Менжинского

Также напомним, что конечная остановка общественного транспорта Газоаппарат расположена на бульваре, а на прежнем месте - парковка для автобусов.

 
 
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  Наконец-то улица Салтыкова-Щедрина обретает свой окончательный вид, и на этот раз - надолго. После того, как был демонтирован дом у выезда на ул. Менжинского,...
 
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