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Открыли проезд по ул. Салтыкова-Щедрина с Орджоникидзе на Менжинского
04.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Наконец-то улица Салтыкова-Щедрина обретает свой окончательный вид, и на этот раз - надолго.
После того, как был демонтирован дом у выезда на ул. Менжинского, дорогу расширили, заасфальтировали проезд открыли.
Также напомним, что конечная остановка общественного транспорта Газоаппарат расположена на бульваре, а на прежнем месте - парковка для автобусов.
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Наконец-то улица Салтыкова-Щедрина обретает свой окончательный вид, и на этот раз - надолго. После того, как был демонтирован дом у выезда на ул. Менжинского,...
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