Открыли проезд по ул. Салтыкова-Щедрина с Орджоникидзе на Менжинского

Источник материала: Виртуальный Брест

Наконец-то улица Салтыкова-Щедрина обретает свой окончательный вид, и на этот раз - надолго.





После того, как был демонтирован дом у выезда на ул. Менжинского, дорогу расширили, заасфальтировали проезд открыли.





Также напомним, что конечная остановка общественного транспорта Газоаппарат расположена на бульваре, а на прежнем месте - парковка для автобусов.