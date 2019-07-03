«Евроторг» обжалует решение суда по «делу “Широких”»

Источник материала: Виртуальный Брест

С точки зрения ООО «Евроторг», ни один факт, изложенный МАРТ в качестве основы обвинения в адрес «Евроторга», не нашел своего документального подтверждения в материалах дела.





Установление факта нарушения антимонопольного законодательства путем выборочного использования «подходящих» доказательств (которые, исходя из их содержания и косвенного характера, трудно назвать подходящими) без какой-либо оценки других материалов дела, напрямую опровергающих факты неконкурентного поведения, не представляется законным и обоснованным.

Все материалы дела и доказательства, исследованные в суде, подтверждают, что со стороны ООО «Евроторг» отсутствовали действия, содержащие признаки недобросовестной конкуренции, а все действия по отношению к ООО «Широких» совершались отдельными менеджерами отдельно взятых поставщиков, которые не имеют к ООО «Евроторг» никакого отношения и не являются нашими сотрудниками и торговыми представителями.

Эти же сотрудники в своих пояснениях МАРТ отрицали факт коммуникации с «Евроторгом»; сами компании, в которых работают данные лица, в официальных письмах в адрес МАРТ опровергли какое-либо давление со стороны «Евроторга». Однако министерство совершенно безосновательно заявляет, что это и является следствием давления. Это мнение МАРТ ничем не подкреплено.

Более того, создается опасный прецедент, который может быть использован для недобросовестной конкурентной борьбы в будущем: любая компания может быть обвинена в нарушении антимонопольного законодательства на основе переписки в Viber третьих лиц с ее конкурентами и подачи жалобы в МАРТ.

Компания ООО «Евроторг» уверена, что сможет доказать свою правоту и справедливость восторжествует.

Справочно:

ООО «Евроторг» на регулярной основе проводит мониторинг цен в торговых объектах крупных конкурирующих сетей. Аналогичные мониторинги проводят и другие торговые сети, как в Республике Беларусь, так и за рубежом. Мониторинг цен в небольших региональных торговых сетях производится на эпизодической основе.

В июне–июле 2017 года ООО «Евроторг» впервые был проведен мониторинг цен в торговых объектах небольшой региональной сети ООО «Широких». В рамках мониторинга около 2000 товаров было выявлено, что цены на 40 товаров, которые поставлялись 10 поставщиками, на полках в магазинах ООО «Широких» были ниже, чем закупочные цены на аналогичные товары для ООО «Евроторг» от тех же поставщиков. Из этого нами был сделан вывод, что данные товары поставляются в адрес ООО «Евроторг» по ценам значительно выше, чем для ООО «Широких».