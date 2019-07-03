С 8 по 12 июля не будет горячей воды на некоторых улицах Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители и гости города!





Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, 08 июля с 8.00 до 17.00 12 июля будет отключено горячее водоснабжение в квартале, ограниченном улицами: Я. Купалы, пр. Партизанский, Советской Конституции; Криштофовича, Сябровская, Пугачевская, Полевая; а также в зданиях по ул. Я. Купалы, 98, пр. Машерова, 76.

Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.