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С 8 по 12 июля не будет горячей воды на некоторых улицах Бреста
04.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые жители и гости города!
Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, 08 июля с 8.00 до 17.00 12 июля будет отключено горячее водоснабжение в квартале, ограниченном улицами: Я. Купалы, пр. Партизанский, Советской Конституции; Криштофовича, Сябровская, Пугачевская, Полевая; а также в зданиях по ул. Я. Купалы, 98, пр. Машерова, 76.
Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.
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Уважаемые жители и гости города! Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей...
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