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С 8 по 12 июля не будет горячей воды на некоторых улицах Бреста

04.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители и гости города! 

С 8 по 12 июля не будет горячей воды на некоторых улицах Бреста

Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, 08 июля с 8.00 до 17.00 12 июля будет отключено горячее водоснабжение в квартале, ограниченном улицами: Я. Купалы, пр. Партизанский, Советской Конституции; Криштофовича, Сябровская, Пугачевская, Полевая; а также в зданиях по ул. Я. Купалы, 98, пр. Машерова, 76. 

Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.

 
 
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  Уважаемые жители и гости города! Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей...
 
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