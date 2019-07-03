В Ляховичах появились Wi-Fi-скамейки, «первая помощь» велосипедистам и новые арт-объекты

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ляховичах появились скамейки с бесплатным Wi-Fi. Четыре необычные скамейки со специальным обозначением установлены возле ГДК, фонтана в сквере, кинотеатра и спортивной школы. Подключиться к интернету может каждый желающий. Достаточно ввести номер мобильного телефона и получить СМС с паролем.





— В теплые летние вечера, в выходные Wi-Fi- скамейки никогда не пустуют. Особой популярностью арт-объект пользуется у молодежи. Кстати, для того чтобы подключиться к Wi-Fi, не обязательно сидеть на скамейке. Интернет можно словить в радиусе 150 метров, — раскрывает детали Евгений Синило, специалист по работе с населением Ляховичского РЖКХ.

Еще одно ноу-хау от коммунальных служб — пункты подкачки велосипедных колес. Небольшие станции расположены в центральном городском парке, на улице Десюкевича и возле стадиона «Колос». Рядом с насосом — универсальный ключ для исправления небольших поломок. Велосипедная среда с каждым годом в городе становится все более комфортной. Инфраструктура для тех, кто выбирает двухколесный транспорт, стала развиваться в городе после большого велопробега, в котором участвовали и местные велосипедисты, и гости из других городов.

— Отзывы только положительные, — отмечает Евгений Синило. — Многие участники велопробега с удивлением говорили, что похожие пункты подкачки колес им еще не приходилось видеть в маленьких райцентрах. Радует, что у нас любителей двухколесного транспорта становится все больше. Велосипед — это экологично, экономично и полезно для здоровья.





На берегу реки Ведьма появилось признание в любви. Композиция «Я люблю Ляхавiчы” — подарок местным жителям и гостям от жилищно-коммунальных служб.

— Такие объекты установлены во многих европейских столицах, Минске и других городах Беларуси, — рассказывает Евгений Синило. — В Год малой Родины особенно хочется подчеркнуть, как важно сохранять, беречь и приумножать красоту и порядок родного города.

В Ляховичах стали заметнее пешеходные переходы. Внимание водителей привлекают макеты фигур школьников, которые собираются переходить дорогу. Фигурки пешеходов сделаны из пластика в натуральную величину и установлены возле школ, гимназии, детских садиков. Понять, что фигурки сделаны из пластика, можно, лишь подъехав немного ближе. Многие водители стали снижать скорость перед зеброй.