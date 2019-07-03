|
В Жабинковском районе сгорело 0,5 га ячменя
04.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Жабинковском районе работники
Информация о загорании зерновых на поле в деревне Шеди поступила спасателям 3 июля в 11.51. Когда прибыли подразделения
Огонь уничтожил ячмень на корню на площади 0,5 га. Пожарным совместно с работниками сельхозпредприятия удалось спасти 17,5 га зерновых.
Причина происшествия устанавливается. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем. В этот день на поле аграрии никаких работ не проводили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жабинковском районе работники МЧС удалось сохранить 17,5 га ячменя во время пожара в поле, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Информация о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)