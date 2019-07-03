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Мошенники выманивали у брестчан деньги под предлогом покупки криптовалюты

04.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте возбуждено уголовное дело по факту хищения денег мошенническим путем для виртуальной покупки криптовалюты и открытия биржевых счетов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мошенники выманивали у брестчан деньги под предлогом покупки криптовалюты

В Ленинский РОВД Бреста обратилась местная жительница. Правоохранителям она рассказала, что руководители одной из частных фирм мошенническим путем завладели ее деньгами. "Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями установили, что для получения фиксированного заработка при открытии биржевого счета на основании договорных обязательств женщина передала руководству предприятия $15 тыс. Однако от выполнения обязательств они отказались и денежные средства не вернули", - рассказали в УВД.

Вскоре поступило заявление от брестчанина, который сказал, что финансовый директор этой же фирмы завладел $75 тыс. Потерпевший должен был внести эти деньги в кассу предприятия для покупки криптовалюты. В свою очередь фирма обязывалась оказать ему услугу по покупке биткоинов и перевести на электронный кошелек. Мужчина передал злоумышленнику наличные, который не выполнил своих договорных обязательств.

"Установлено, что с ноября 2017 года по декабрь 2018-го, заключив договоры доверительного управления биржевыми счетами и по приобретению криптовалюты, не имея на это права в соответствии с действующим законом, руководители предприятия совершили хищение денежных средств, принадлежащих еще четырем жителям Бреста", - добавили в УВД. Своими действиями злоумышленники причинили шести брестчанам материальный ущерб на сумму около Br224 тыс.

В отношении руководства предприятия - 29-летней и 32-летнего брестчан - возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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