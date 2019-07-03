Комбайновый парк в Могилевской области будет полностью готов к уборке до 10 июля

Источник материала: Маяк Преднепровья

Подготовка техники к уборочной кампании зерновых в Могилевской области вышла на финишную прямую. Готовность комбайнового парка и зерносушильных комплексов на сегодняшний день составляет 85%. Плановая готовность должна быть достигнута уже к 10 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Александр Адамов.

«У нас остались только текущие небольшие ремонты, и то тех комбайнов, которые были преимущественно задействованы на заготовке кормов, — отметил Александр Адамов. — В область закуплено только запчастей для ремонта техники примерно на Вr3,5 млн, а также создан их запас на Вr1,6 млн. Это позволит на уборочной оперативно решать все возникающие вопросы с ремонтом техники».

Всего в уборке планируется задействовать около 1200 комбайнов. При этом нагрузка на каждый составит порядка 270 га. «Это достаточно высокая нагрузка на технику, но при правильной организации работы проблем возникнуть не должно. Мы намерены максимально быстро и в оптимальные агротехнические сроки убрать зерновые, только не подвела бы погода », — заметил собеседник.

Первым в области к выборочной уборке уже приступил Глусский район, готовятся в ближайшее время стартовать и аграрии других южных районов области. В уборочной кампании будут задействованы более 4,8 тыс. механизаторов, в том числе 683 человека из сторонних организаций районов и городов. На отвозке зерна будут работать 1410 различных транспортных средств.