Трансляции II Европейских игр от Первого канала собрали более 55 млн просмотров в Одноклассниках

Источник материала: Новости Дзержинска

Первый канал и Одноклассники показали все соревнования II Европейских игр, которые проходили в Минске с 17 по 30 июня.

Самой популярной трансляцией среди пользователей ОК стала церемония открытия Европейских игр, ее посмотрели 1 143 000 раз. В среднем одна трансляция набирала более 620 тысяч просмотров.





Борьба, велоспорт и пляжный футбол стали самыми популярными дисциплинами у зрителей в Одноклассниках. Суммарно трансляции по этим видам спорта набрали 6,7, 6,1 и 5,5 млн просмотров соответственно.

Трансляции II Европейских игр стали продолжением сотрудничества Первого канала и Одноклассников. С 28 января Первый канал начал транслировать в ОК свой телевизионный эфир . Теперь смотреть новости, сериалы и шоу канала пользователи могут, не выходя из соцсети — прямо в официальной группе Первого и на видеовитрине ОК. Также ранее ОК и Первый канал транслировали Кубок Первого канала по хоккею, матчи сборной России по футболу и другие спортивные соревнования.



