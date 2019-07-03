Взрывы во время салюта в Минске: фото, видео, версии

Источник материала: Новости Дзержинска

Вечером в среду 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь недалеко от стелы «Минск – город-герой» произошло ЧП.

Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых строениях на улице Даумана и Червякова.













Стекла отошли на второй план, когда появились первые рассказы очевидцев о пострадавших людях. Сначала сообщили про раненого парня. По предварительной информации, осколки попали в руку и живот, у него открытый перелом руки.

Еще одна раненая — женщина 1955 года рождения. С дочерью она пришла смотреть салют на набережную Свислочи. Осколок попал ей в горло, спасти женщину не удалось.













По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. По предварительной информации, причиной разрывов оказались некачественные боеприпасы российского происхождения.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).









Источник: onliner.by