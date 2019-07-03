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"Турист" из России избил подсказавшего ему дорогу минчанина и ограбил игравшую в переходе девочку

04.07.2019 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ограбить 14-летнюю девочку, избить отзывчивого минчанина и устроить погоню в центре Минска – это «лайфхак» как делать не стоит.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома  «по горячим следам» задержан житель Российской Федерации, находящийся в Федеральном розыске. 

На линию 102 обратился взволнованный минчанин и сообщил о том, что его избили, а затем похитили сумку с мобильным телефоном и денежными средствами. Уже далее в ходе разбирательств  потерпевший пояснил, что накануне вечером к нему подошел молодой человек и попросил провести до одного из заведений столицы. 

Незнакомец пояснил,  что он «не местный» и улиц столицы не знает. 33-летний потерпевший безоговорочно согласился. Проходя по одному из дворов Минска, злоумышленник набросился на минчанина и нанес удары ногой по голове и туловищу.  После того, как мужчина потерял сознание, фигурант забрал сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Проводя оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители установили еще одну потерпевшую - 14-летнюю девочку. Как пояснил подросток, в тот день она играла в переходе на музыкальном инструменте. В какой-то момент к ней подошел незнакомый мужчина и выхватил из сумки, которая стояла рядом с музыкантом, кошелек с 45 рублями и скрылся в неизвестном направлении.

Столичные правоохранители отработали запись с камер видеонаблюдения  и установили возможные приметы подозреваемого.

Спустя непродолжительное время схожий по приметам мужчина был замечен оперативниками на скамейке возле одного из столичных заведений во время розыскных мероприятий. Правоохранители подошли к злоумышленнику и предложили пройти в ближайшее районное отделение внутренних дел для разбирательств, на что 28-летний мужчина согласился. 

Направляясь в сторону РУВД, злоумышленник, по всей видимости, опасаясь, что его «рассекретят», попытался скрыться.  Сотрудники милиции оперативно задержали мужчину и доставили в органы внутренних дел.  



При себе у злоумышленника был обнаружен похищенный телефон. 



Как оказалось, 28-летний житель Российской Федерации приехал в столицу накануне II Европейских игр на автобусе. Не имея денежных средств и определенного места жительства, мужчина ночевал на техническом этаже многоквартирного жилого дома и «подрабатывал»  хищением имущества. Было установлено, что фигурант находится в Федеральном розыске Российской Федерации, неоднократно судим за разбой и кражи на территории России. На данный момент злоумышленник помещен в изолятор временного содержания

 
Теги: Минск
 
 
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Ограбить 14-летнюю девочку, избить отзывчивого минчанина и устроить погоню в центре Минска – это «лайфхак» как делать не стоит.
 
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