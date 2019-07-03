Предвыборная гонка в Украине уже достигла своего апогея. До дня голосования в украинский парламент остается менее трех недель, а это означает, что участники борьбы за депутатские мандаты прибегают к созданию все новых и новых информационных поводов для повышения своей узнаваемости.





На прошедшей неделе в мощное контрнаступление пошли ярко выраженные пророссийские силы в Украине. В их авангарде находится всем известный одиозный кум Владимира Путина Виктор Медведчук, который является председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» (ОПЗЖ), рейтинг которой на Украине 12%, а в Донецкой области – 46,8%.





На прошедшей неделе Медведчук находился в центре внимания украинских СМИ по причине сразу двух информационных поводов. Во-первых, это освобождение четырех украинцев – Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяинова, которые находились в плену на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР).





Это стало возможным после того, как Медведчук провел личные переговоры с представителями т.н. ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником в Минске . При этом, выступая в минском аэропорту, куда он привез пленных, Медведчук обвинил украинское правительство в том, что оно не сделало достаточно для поощрения такого обмена.









Во-вторых, появилась информация, что Медведчук приобрел у другого одиозного украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который сейчас ожидает в Австрии экстрадицию в США, 80% акций телеканала «Интер», который является «второй телевизионной кнопкой на Украине» после ТРК «Украина» ещё одного украинского бизнесмена Рената Ахметова.





Таким образом, под Медведчука выстраивается целая медийная империя на Украине за деньги Москвы. Оба данных события безусловно связаны между собой в части реализации продуманной коммуникационной стратегии по введению Медведчука в число ключевых влиятельных фигур на политической доске Украины.





Начнем с темы освобождения украинцев. Несмотря на безусловную гуманитарную значимость данного события оно является прежде всего «PR-акцией», организованной для достижения множества задач. Прежде всего в символическом плане этот шаг показывает высокую степень влияния лично Медведчука в вопросе налаживания российско-украинских отношений и урегулировании ситуации на Донбассе. При этом Медведчук в части контактов между украинской стороной и представителями ДНР и ЛНР стремится играть монопольное положение, оттесняя всех других возможных заинтересованных лиц, и не только внутри Украины.





Не так давно Виктор Медведчук стал частью «трио Беседа-Козак-Бабич», т.е. выходцев из ФСБ, перед которыми стоит задача тотального вышибания из Донбасса группы влияния, завязанной на выдвиженца ГРУ Владислава Суркова. Происходит полный демонтаж влияния ГРУшников на украинском направлении. Следует напомнить, что в антисурковском триумвирате Сергей Беседа - это руководитель 5 службы ФСБ, который выступает в роли одного из кураторов Донбасса.





По информации украинских СМИ, в июне этого года он, чтобы нейтрализовать Суркова, организовал саботаж и без того мизерных социальных выплат и зарплат в ДНР, чтобы повысить градус народного недовольства выдвиженцем Суркова – Д.Пушилиным.





В этом Беседе содействует вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который даже и после перераспределения полномочий в правительстве РФ в июне 2018 г. остался куратором комиссии по оказанию гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР.









Наконец еще один выходец из КГБ-ФСБ хорошо известный белорусам Михаил Бабич, который совсем недавно скоропостижно покинул нашу страну, 15 июня 2019 г. стал заместителем министра экономического развития РФ, где отвечает, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, за координацию самыми разными интеграционными процессами, и здесь кроме построение Союзного государства России-Беларуси, конечно же и ДНР и ЛНР.





Иными словами, кадры из ФСБ полностью перекрыли людям Суркова доступ к финансированию их начинаний на Донбассе.





Возвращаясь к прояснению связки Медведчука и «триумвирата» из ФСБ следует упомянуть, что Медведчук в интервью ВВС жаловался, что он принимал участие в организации обмена украинского политического пленника Кремля Олега Сенцова, но он сорвался из-за устранения главы ДНР Александра Захарченко в августе 2018 г.









Похороны Александра Захарченко. Фото: Телеканал 24





Хотя уже давно очевидно, что ликвидация Захарченко – это часть разборок ФСБ и ГРУ за передел сфер влияния, Медведчук пытается все списать на спецоперацию на украинские спецслужбы. Синхронно с этим в СМИ ДНР и ЛНР вышли публикации о том, что именно служба безопасности Украины (СБУ) виновата в смерти Захарченко, делается это чтобы отвести внимание от российских спецслужб, и показать длительность работы Медведчука по теме удерживаемых лиц. Но его усилия по организации обмена сорвало СБУ.





Также Медведчук хочет продемонстрировать слабость украинских спецслужб и сейчас, демонстрируя, что СБУ не причастно к освобождению четырех пленных украинцев.





Также Медведчук нанес удар по позициям новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Зеленский отметил, что Украина не нуждается в посредниках в вопросе возвращения удерживаемых лиц, и политику Медведчуку об этом прекрасно известно. Его деятельность является политически мотивированной под выборы.





В свою очередь соратник Медведчука по ОПЗЖ - ещё один известный украинский бизнесмен Вадим Рабинович подчеркнул, что Зеленский просто завидует Медведчуку, за то, что людей из плена возвращает он, а не президент Украины. Более того Рабинович призвал начать флешмоб «Я забираю свой голос!», потому что мы голосовали не за такого Зеленского, а у нас на выходе появился маленький «наполеончик».









Если свести все эти моменты воедино, то наметилась четкая координация между Медведчуком, как одним из лидеров ОПЗЖ и руководством ДНР и ЛНР, которое курирует триумвират Беседа-Козак-Бабич. Выходит, что ОПЗЖ это лишь часть политического ресурса российских кураторов на Украине, которые путем организации освобождения пленных катапультируют их в украинскую власть.





В общем, с благословления Кремля Медведчук совершил высокий старт на парламентских выборах. При этом он акцентирует внимание, что в ДНР и ЛНР еще удерживаются 70 украинцев, а это значит, что в его руках значительный козырь для создания очередных медиа-поводов перед выборами в парламент Украины, особенно накануне встречи советников ФРГ, Франции, РФ и Украины в «нормандском формате», намеченную на 12 июля.





Также на лицо происходит реализация стратегии Медведчука по приватизации всей пророссийской темы на Украине.





По информации российских телеграм-каналов, линия поведения Медведчука была согласована им с Путиным лично во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня. При этом усиление позиций своего одиозного кума Путин решил осуществить путем устранения Суркова из всего процесса политического урегулирования на Донбассе.









Фото: Телеканал 24





Возвращение четырех пленных под эгидой Медведчука - это лишь первый шаг стратегической задумки. Вслед за ним вероятно последует попытка посетить неподконтрольный Киеву Донбасс вместе с международной группой политиков, в т.ч. от ОБСЕ. Этот шаг наделает еще больше шума не только в Киеве, но и в Европе. А предъявить Медведчуку будет нечего, ведь Зеленский лично призвал западных политиков ехать в Крым и на Донбасс, чтобы увидеть воочию жизнь местного населения.





В общем, сейчас в Украине происходит попытка перехвата Медведчуком образа «миротворца» у команды Зеленского, что, по планам Кремля, должно ослабить его электоральные позиции.





Также Медведчук планирует официально вернуться в переговорный процесс по Донбассу, но уже не со стороны Украины, а в качестве представителя ДНР и ЛНР и таким образом будет вести переговоры с Зеленским.





Визит Медведчука в ДНР и ЛНР будет означать полную политическую смерть Суркова, т.к. он станет ненужным звеном в «переговорной цепи», более того куратор Медведчука Козак, занимающийся экономическими вопросами по мятежному Донбассу усилит свои позиции.





И наконец, здесь следует вернутся к вопросу консолидации медиа-ресурса в руках Медведчука. Как известно, под его контролем в Украине уже находятся телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK. Он контролирует их через своего бизнес-партнера Тараса Козака. Показатели для общей аудитории (от 4 лет) для всех указанных телеканалов составляют 5,96% телезрителей (3,08% - 112, 1,59% - NewsOne, 0,96 - ZIK).





Это не так много, для сравнения - лидер телесмотрения ТРК «Украина» (Р.Ахметов) имеет долю в 13,8% среди украинской электоральной аудитории и 11,24%, показатели 1+1 (И.Коломойский) варьируются в пределах 9-11%.





Но сообщение о том, что, по данным Украинского института анализа и менеджмента политики, председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук приобрел у бизнесмена Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала «Интер» радикально меняет ситуацию в медиапространстве Украины.





В таком случае под контролем Медведчука оказывается уже 14,5% аудитории украинских телеканалов, что моментально делает его наиболее мощным медиа-магнатом в Украине.





Таким образом, Медведчук планирует резко скорректировать свою негативную репутацию. Негативно к нему относятся почти 50% украинцев, но он не волнуется на этот счет, т.к. сам негативно относится к украинцам, называющих Россию агрессором, а таких 60% и он не хочет быть среди них.





Столь мощно информационное усиление Медведчука делает его наиболее серьезным ретранслятором пророссийских меседжей на Украине. На этом фоне его оппоненту Суркову противопоставить нечего, что дополнительно нивелирует остатки его влияния.





Похоже ФСБ загоняет ребят из ГРУ в глухой угол, но как известно «загнанный зверь» становится непредсказуемо опасным, и по этой причине Медведчука и его окружению впереди еще ждет множество неприятностей, которые им организуют выходцы из конкурирующей с ФСБ «фирмы».









Но по традиции, чтобы скрыть непреодолимые разногласия внутри российских специальных ведомств подконтрольные куму Путина СМИ все будут списывать на украинских силовиков, ведь убивать своих это как минимум не этично, учитывая на наличие пресловутого мифа о единстве и монолитности окружения Владимира Путина, которое давно превратилось в пожирающих друг друга пауков в банке.