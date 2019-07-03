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Без отката не обошлось? Российскому поставщику фейерверков налоговая заблокировала счета еще в марте

04.07.2019 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Интересные подробности всплывают о российской компании "Пиро-Росс", которая являлась поставщиком фейерверков для Минобороны Беларуси и которую наше военное ведомство сегодня обвинило в трагедии на праздновании "дня независимости".

Без отката не обошлось? Российскому поставщику фейерверков налоговая заблокировала счета еще в марте
Оказывается, Федеральная налоговая служба РФ заблокировала счета ОАО «Пиро-Росс», которое было поставщиком фейерверков для Минобороны Беларуси, это обнаружили «Открытые медиа». 

Первое уведомление о приостановке платежей датировано 1 марта, последнее — 1 июля. В 2019 году компания не уплатила налоги и сборы на общую сумму около 1 млн рублей, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов.

Накануне, 3 июля, во время праздничного салюта в Минске часть снарядов внештатно взорвалась на пусковой установке. Из-за этого в толпе зрителей одна женщина погибла, десять человек было ранено.

Предположительная причина чрезвычайного происшествия, — некачественные заряды, объявило Минобороны Беларуси. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». 

В Минобороны РБ заявили, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России у ОАО «Пиро-Росс» из Сергиева Посада.

Чем известна компания «Пиро-Росс»

Компания «Пиро-Росс» была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями: ФГУП «Краснозаводский химический завод» (город Краснозаводск), ФГУП «ФНПЦ «НИИ Прикладной химии» (Сергиев Посад), ФГУП «Сигнал» (Челябинск) и ФЦДТ «Союз» (Дзержинский), говорится на сайте организации. Она занимается пиротехническим и швейным производством.

«Пиро-Росс» создавался в 90-е годы прошлого столетия под снабжение салютных батарей Минобороны РФ, писал «Коммерсантъ» в 2015 году. Оплату по госконтрактам заказчики иногда производили через два-три года, так что компании пришлось открывать параллельный бизнес — швейное производство, рассказывал изданию гендиректор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев. Сейчас у компании есть пять фирменных одежных магазинов в Московской области.

К 2008 году «Пиро-Росс» не только производил для Минобороны профессиональную пиротехнику нескольких калибров, но также являлся единственным в России производителем салютных установок, писал «Коммерсантъ».


Компания занималась организацией фейерверков на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга и 850-летия Москвы, «когда стрельба только высотными изделиями калибра 105, 195 и 310 мм, производилась в сорока точках российской столицы одновременно. 

На данном фейерверочном мероприятии было использовано 46 тонн фейерверочных изделий, а фейерверк в центральной точке — Воробьевых горах — был расценен российскими и зарубежными отзывами в СМИ как «грандиозный и фантастический», — говорится на сайте компании.

С 2011 года «Пиро-Росс» заключила 410 госконтрактов на общую сумму 306 млн рублей. Выручка «Пиро-Росс» в 2016 году составила 483,8 млн рублей, прибыль — 31,2 млн рублей, следует из данных «Контур-Фокуса».

 
Теги: Минск
 
 
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Интересные подробности всплывают о российской компании "Пиро-Росс", которая являлась поставщиком фейерверков для Минобороны Беларуси и которую наше военное...
 
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