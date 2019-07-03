Без отката не обошлось? Российскому поставщику фейерверков налоговая заблокировала счета еще в марте

Открытые медиа ». Оказывается, Федеральная налоговая служба РФ заблокировала счета ОАО «Пиро-Росс», которое было поставщиком фейерверков для Минобороны Беларуси, это обнаружили «».





Первое уведомление о приостановке платежей датировано 1 марта, последнее — 1 июля. В 2019 году компания не уплатила налоги и сборы на общую сумму около 1 млн рублей, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов.









Предположительная причина чрезвычайного происшествия, — некачественные заряды, объявило Минобороны Беларуси. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».





В Минобороны РБ заявили, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России у ОАО «Пиро-Росс» из Сергиева Посада.





Чем известна компания «Пиро-Росс»

Компания «Пиро-Росс» была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями: ФГУП «Краснозаводский химический завод» (город Краснозаводск), ФГУП «ФНПЦ «НИИ Прикладной химии» (Сергиев Посад), ФГУП «Сигнал» (Челябинск) и ФЦДТ «Союз» (Дзержинский), говорится на сайте организации. Она занимается пиротехническим и швейным производством.





«Пиро-Росс» создавался в 90-е годы прошлого столетия под снабжение салютных батарей Минобороны РФ, писал «Коммерсантъ» в 2015 году. Оплату по госконтрактам заказчики иногда производили через два-три года, так что компании пришлось открывать параллельный бизнес — швейное производство, рассказывал изданию гендиректор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев. Сейчас у компании есть пять фирменных одежных магазинов в Московской области.





К 2008 году «Пиро-Росс» не только производил для Минобороны профессиональную пиротехнику нескольких калибров, но также являлся единственным в России производителем салютных установок, писал «Коммерсантъ».









Компания занималась организацией фейерверков на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга и 850-летия Москвы, «когда стрельба только высотными изделиями калибра 105, 195 и 310 мм, производилась в сорока точках российской столицы одновременно.





На данном фейерверочном мероприятии было использовано 46 тонн фейерверочных изделий, а фейерверк в центральной точке — Воробьевых горах — был расценен российскими и зарубежными отзывами в СМИ как «грандиозный и фантастический», — говорится на сайте компании.





С 2011 года «Пиро-Росс» заключила 410 госконтрактов на общую сумму 306 млн рублей. Выручка «Пиро-Росс» в 2016 году составила 483,8 млн рублей, прибыль — 31,2 млн рублей, следует из данных «Контур-Фокуса».