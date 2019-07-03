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50 тон сена уничтожено, 150 – повреждено огнем, в результате пожара на одном из сельскохозяйственных объектов Шумилинского района

04.07.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

50 тон сена уничтожено, 150 – повреждено огнем, в результате пожара на одном из сельскохозяйственных объектов Шумилинского районаКак сообщает Витебское областное управление МЧС, 3 июля в 6 часов 14 минут в службу спасения «101» поступило сообщение о загорании сена в деревне Мазурино Шумилинского район.

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили горение арочника на территории сельскохозяйственного предприятия ОАО «Ловжанское».

На момент возникновения пожара в здании сенохранилища находилось около 300 тонн сена в рулонах. На территории объекта дежурили два сторожа, один из которых и обнаружил пожар, делая очередной обход территории.

В результате пожара в здании арочника частично уничтожена кровля, уничтожено 50 тонн сена (около 100 рулонов), приблизительно 150 тонн – повреждено, 100 тонн сена удалось спасти.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия, причина пожара и лица виновные в его возникновении устанавливаются.

 
 
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Как сообщает Витебское областное управление МЧС, 3 июля в 6 часов 14 минут в службу спасения «101» поступило сообщение о загорании сена в деревне Мазурино...
 
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