50 тон сена уничтожено, 150 – повреждено огнем, в результате пожара на одном из сельскохозяйственных объектов Шумилинского района

Источник материала: Герой працы

Как сообщает Витебское областное управление МЧС, 3 июля в 6 часов 14 минут в службу спасения «101» поступило сообщение о загорании сена в деревне Мазурино Шумилинского район.

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили горение арочника на территории сельскохозяйственного предприятия ОАО «Ловжанское».

На момент возникновения пожара в здании сенохранилища находилось около 300 тонн сена в рулонах. На территории объекта дежурили два сторожа, один из которых и обнаружил пожар, делая очередной обход территории.

В результате пожара в здании арочника частично уничтожена кровля, уничтожено 50 тонн сена (около 100 рулонов), приблизительно 150 тонн – повреждено, 100 тонн сена удалось спасти.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия, причина пожара и лица виновные в его возникновении устанавливаются.