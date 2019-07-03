|
Мировые цены на продовольствие снизились в июне, но незначительно
04.07.2019 16:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Мировые цены на продовольствие в июне снизились незначительно, поскольку снижение цен на молочные продукты и растительные масла более чем компенсировало значительный скачок котировок кукурузы.
Индекс продовольственных цен ФАО в июне составил в среднем 173 пункта, что на 0,3% меньше, чем в мае, сообщили "Ежедневнику" в ФАО.
Индекс цен на зерновые ФАО в июне вырос на 6,7%, так как вероятное снижение предложения кукурузы со стороны Соединенных Штатов Америки обусловили рост котировок на кукурузу и, рикошетом ударили по ценам на пшеницу. Цены на рис оставались в целом неизменными.
Индекс цен на сахар ФАО в июне вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, на что сильно повлияло укрепление бразильского реала по отношению к доллару США.
Напротив, индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 11,9%, отметив свое первое снижение за пять месяцев, вызванное слабым спросом на сыр и масло.
Индекс цен на овощи ФАО снизился на 1,6% в течение месяца, причем цены на пальмовое и соевое масло снизились под воздействием ослабления мирового импортного спроса и ожиданий обильного глобального предложения, соответственно.
Индекс цен на мясо ФАО увеличился на 1,5% по сравнению с его пересмотренным значением за май, что обусловлено высоким спросом на импорт со стороны Восточной Азии на баранину, свинину и мясо птицы, чтобы компенсировать дефицит внутреннего предложения вследствие распространения африканской чумы свиней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые цены на продовольствие в июне снизились незначительно, поскольку снижение цен на молочные продукты и растительные масла более чем компенсировало...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)