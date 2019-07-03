Мировые цены на продовольствие снизились в июне, но незначительно

Источник материала: Ежедневник





Мировые цены на продовольствие в июне снизились незначительно, поскольку снижение цен на молочные продукты и растительные масла более чем компенсировало значительный скачок котировок кукурузы.

Индекс продовольственных цен ФАО в июне составил в среднем 173 пункта, что на 0,3% меньше, чем в мае, сообщили "Ежедневнику" в ФАО.

Индекс цен на зерновые ФАО в июне вырос на 6,7%, так как вероятное снижение предложения кукурузы со стороны Соединенных Штатов Америки обусловили рост котировок на кукурузу и, рикошетом ударили по ценам на пшеницу. Цены на рис оставались в целом неизменными.

Индекс цен на сахар ФАО в июне вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, на что сильно повлияло укрепление бразильского реала по отношению к доллару США.

Напротив, индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 11,9%, отметив свое первое снижение за пять месяцев, вызванное слабым спросом на сыр и масло.

Индекс цен на овощи ФАО снизился на 1,6% в течение месяца, причем цены на пальмовое и соевое масло снизились под воздействием ослабления мирового импортного спроса и ожиданий обильного глобального предложения, соответственно.

Индекс цен на мясо ФАО увеличился на 1,5% по сравнению с его пересмотренным значением за май, что обусловлено высоким спросом на импорт со стороны Восточной Азии на баранину, свинину и мясо птицы, чтобы компенсировать дефицит внутреннего предложения вследствие распространения африканской чумы свиней.