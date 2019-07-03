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Фирма купила с аукциона здание… принадлежащее ипэшнику. В итоге - ни денег, ни здания. Как так?

04.07.2019 17:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на электронных торгах частник купил здание — недостроенный колбасный цех на проспекте Димитрова, за 20 тыс. долларов. Но оказалось, что его ранее уже купил другой предприниматель — и выставлять его на аукцион не имели права. В итоге фирма осталась без здания и без денег — их уже потратили на расчет с кредиторами. Частник посчитал, что в ситуации виновато главное управление юстиции Могилевского облисполкома, однако экономический суд Могилевской области вынес другое решение, которое фирма будет обжаловать.

Откуда другой собственник

Здание недостроенного колбасного цеха находится в промзоне Могилева в районе Славгородского шоссе около мясокомбината. Как следует из решения суда, его выставили на электронные торги как имущество обанкротившейся частной организации «ФиброПроектСтрой» 16 октября 2018 года — чтобы должник мог рассчитаться со своими кредиторами.

Электронные торги проводило РУП «БелЮрОбеспечение». И они были признаны несостоявшимися, так как был только один участник — ООО «Радигош». Однако покупатель согласился купить здание по начальной цене, увеличенной на 5%, и перечислил всю сумму — почти 42,5 тыс. рублей — на расчетный счет главного управления юстиции Могилевского облисполкома.

После «Радигош» начало оформлять документы на здание, но в Могилевском агентстве по госрегистрации недвижимого имущества и земельному кадастру их ждал сюрприз. Оказалось, что это же здание у «ФиброПроектСтрой» еще в марте 2017 года купил индивидуальный предприниматель Александр М. Правда, он окончательно не оформил документы перехода права собственности на недвижимость, так как не полностью рассчитался за покупку.

— Очевидно, что при организации и проведении электронных торгов был нарушен закон — судебный исполнитель повторно выставил на продажу и повторно реализовал имущество должника, ранее проданное третьему лицу. При этом судебный исполнитель располагал справкой об истории объекта и наличии этой сделки, — пояснили TUT.BY в адвокатском бюро «Лойер», которое представляет интересы «Радигоша».

В суд ООО «Радигош» обратилось с иском о признании электронных торгов недействительными и взыскании с главного управления юстиции Могилевского облисполкома уплаченной стоимости предмета торгов.

Что решил суд

Экономический суд Могилевской области установил, что в марте «ФиброПроектСтрой» продал недостроенный колбасный цех предпринимателю Александру М. за 63 тыс. рублей. Но тот рассчитался не полностью — заплатил только 45 тыс. рублей, и этот факт зафиксирован.

«Выходит, что ипэшник является лицом, претендующим на приобретение права в отношении объекта недвижимости на основании ранее зарегистрированного договора», — комментирует сторона защиты. То есть отказ агентства «Радигошу» в оформлении собственности обоснован — так же решил и суд.

Электронные торги же суд признал недействительными, так как они проведены с «существенным нарушением». Дело в том, что при публикации сведений о торгах был нарушен закон об исполнительном производстве — не было указано о наличии ограничения (обременения), то есть ранее зарегистрированного договора купли-продажи с Александром М. При этом сведения публикует «БелЮрОбеспечение», но предоставляет их судебный исполнитель.

То есть, суд признал, что торги прошли с нарушениями из-за того, что главное управление юстиции предоставило не всю информацию о лоте, однако ответственность за возврат суммы, которую ООО «Радигош» заплатило за здание, суд переложил на предприятие-банкрот.

— В сложившейся ситуации имеет место неосновательное обогащение частного производственного унитарного предприятия «ФиброПроектСтрой», которое путем продажи своего имущества за счет истца в рамках исполнительных производств произвело погашение своей кредиторской задолженности, и предъявление имущественных исковых требований к главному управлению юстиции Могилевского областного исполнительного комитета является неправомерным и необоснованным, — говорится в решении суда.

«Абсурдная ситуация»

С таким решением суда ООО «Радигош» не согласно. Представляющие интересы общества адвокаты называют сложившуюся ситуацию абсурдной.

Ведь по сути, управление юстиции продало здание, которое не имело права продавать, и это признал суд. Однако вернуть ООО «Радигош» деньги, полученные необоснованно во время недействительных торгов, по решению суда должна неплатежеспособная фирма, которая в процессе продажи имущества никак не участвовала и участвовать не желала. То есть фактически реализация имущества проводилась против воли должника органом принудительного исполнения.

— Выходит, за счет средств ООО «Радигош» погашена кредиторская задолженность должника перед иными взыскателями, в то время как сам истец будет вынужден предъявлять иск к безнадежному должнику, у которого отсутствуют и деньги, и имущество, на которое может быть обращено взыскание, и стать в конец очереди кредиторов по исполнительным производствам, — говорят защитники.

Получается, из-за участия в недействительных торгах ООО «Радигош» по сути лишится как потраченной им на покупку крупной денежной суммы, так и самого приобретенного здания, и вины общества в этом нет.

— Кроме того, в результате торгов, недействительность которых вызвана виновными действиями самого органа принудительного исполнения, главное управление юстиции облисполкома за счет истца еще неосновательно получило сумму принудительного сбора за свои же действия, совершенные с грубым нарушением законодательства, — говорят адвокаты.

Решение суда «Радигош» будет обжаловать.

 
Теги: Могилев
 
 
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Частник считает, что виноваты Главное управление юстиции Могоблисполкома и предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение». Угадайте, что решил суд.
 
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