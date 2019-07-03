БПС-Сбербанк запустил мобильный и интернет-банк для юрлиц с платежами без ЭЦП

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фото: БПС-Сбербанк

Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» разработано для мобильных устройств на базе операционных платформ Android и iOS и позволяет проводить рублевые платежи со смартфона или планшета. Для подписи документа можно использовать SMS-код или SIM-карту с ЭЦП. Система позволяет совершить повторный или встречный платеж из выписки. А заодно – отправлять контрагенту PDF-файл с подтверждением оплаты или быстро переслать реквизиты расчетного счета. Для удобства все данные можно взять из справочников, а не заполнять вручную.

Мобильный банк позволяет контролировать все операции по счетам и корпоративным картам. Для удобства встроена интерактивная карта отделений и банкоматов. Войти в приложение можно как с помощью пароля, так и отпечатка пальца (Touch ID), снимка лица (Face ID) или цифрового ключа.